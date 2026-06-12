"Una sfida per donare il sangue": arriva la Donor Summer Week di Avis Toscana

Dal 13 al 21 giugno parte la Donor Summer Week, l'iniziativa promossa dalla Consulta Regionale Giovani di Avis Toscana in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue del 14 giugno e della Giornata regionale della donazione del 20 giugno.

"Una sfida lanciata dai giovani ai giovani – spiega Niccolò Tomei, coordinatore della Consulta Giovani - per promuovere la cultura del dono e contribuire a garantire le scorte di sangue e plasma durante l'estate.

“I donatori e le donatrici tra i 18 e i 35 anni – aggiunge la presidente di Avis Toscana, Claudia Firenze- sono invitati a prenotare una donazione di sangue o plasma nelle sedi Avis della Toscana e a raccontare la propria esperienza attraverso una fotografia scattata in occasione della donazione. L'obiettivo è dare vita a una grande mobilitazione che attraversi tutta la regione, coinvolgendo sempre più giovani nella cultura del dono e trasformando i social network in uno strumento per diffondere solidarietà e partecipazione”.

Chi parteciperà alla Donor Summer Week potrà inviare entro il 25 giugno una fotografia realizzata durante la donazione all'indirizzo toscana@avis.it oppure tramite WhatsApp al numero 334 7239933, indicando la propria sede Avis di riferimento. Le immagini raccolte contribuiranno a raccontare il volto giovane della solidarietà toscana e l'impegno delle tante sedi Avis che aderiranno all'iniziativa.

“Le nuove generazioni – prosegue Firenze - hanno una capacità straordinaria di creare connessioni e di lanciare messaggi che arrivano lontano. Vogliamo utilizzare questa forza per promuovere un gesto semplice ma fondamentale come la donazione di sangue e plasma. Se una fotografia, un post o una storia possono convincere anche una sola persona a prenotare la sua prima donazione, allora avranno già raggiunto un risultato importante”.

“La Donor Summer Week – aggiunge la presidente - nasce dalla volontà di accendere i riflettori sul valore della donazione in un periodo particolarmente significativo per Avis. La settimana comprende infatti sia la Giornata mondiale del donatore di sangue del 14 giugno sia la Giornata regionale della donazione del 20 giugno, due occasioni per ringraziare chi già dona e sensibilizzare nuove persone ad avvicinarsi a questo gesto di responsabilità e cittadinanza attiva”.

“L'iniziativa – conclude Firenze - vuole richiamare l'attenzione sull'importanza di mantenere costanti le donazioni durante i mesi estivi, quando le esigenze trasfusionali non si fermano e la disponibilità di sangue e plasma continua a essere essenziale per garantire cure, interventi chirurgici e terapie salvavita. Per questo chiediamo ai giovani di diventare protagonisti di una grande catena del bene che parta dai territori e arrivi in tutta la Toscana”.

Fonte: Ufficio Stampa