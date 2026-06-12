Biblioteca Vallesiana, ecco le Eco-Letture nel giadino segreto

Storie animate nel giardino della Biblioteca per parlare alle nuove generazioni della bellezza e del rispetto della natura. E’ questo il biglietto da visita della rassegna “La Natura è un giardino segreto”, eco-letture e laboratori creativi per bambini e bambine dai 4 ai 9 anni che si terranno all’aperto, nel giardino della Biblioteca “Vallesiana”, sempre al mattino (ore 10.00) nei mesi di giugno e luglio (la partecipazione è gratuita)

Quattro gli incontri in calendario: mercoledì 17 giugno “Impronte d’estate”, letture dedicate alla natura e laboratorio di frottage con foglie, fiori e materiali naturali; mercoledì 24 giugno “Rose nell'insalata”, storie con gustose verdure con un laboratorio di stampa creativa ispirato a Bruno Munari. Venerdì 3 luglio “Piccole vele, grandi avventure”, letture sul mare e costruzione di una barchetta pronta a salpare con la fantasia. Venerdì 10 luglio “Caleidofiore”, racconti sui colori della natura e realizzazione di un originale caleidoscopio floreale.

“Una rassegna pensata per i bambini – sottolinea l’Assessore alla Cultura, Franco Spina – per accompagnarli alla lettura e alla riscoperta del giardino della Biblioteca, recentemente riqualificato con nuovi arredi, che ben si presta a sperimentare nuove attività creative adatte alla loro età. Credo inoltre sia importante abituare le nuove generazioni a rispettare la natura, a coltivare la sua bellezza, a partire dalla conoscenza delle molteplici meraviglie che essa è in grado di offrire. Un patrimonio che tutti noi abbiamo il dovere di preservare.”

A partire da lunedì 15 giugno, infine, la Biblioteca Comunale “Vallesiana” osserverà il seguente orario di apertura, valido fino al 15 settembre. Da lunedì a venerdì ore 9.30-13.00 più i pomeriggi di martedì e giovedì ore 15.00-19.00 e il sabato ore 9.30-12.30.

Fonte: Comune di Castelfiorentino