Farmaci Teva, anche M5S Empoli sostiene il boicottaggio

Il Movimento 5 Stelle Empolese Valdelsa esprime il proprio sostegno all’iniziativa promossa dal Comitato Empoli per la Pace che invita cittadini, medici e farmacisti a un boicottaggio consapevole dei prodotti dell’azienda farmaceutica TEVA. Una scelta etica e politica, non contro ma per i lavoratori ed al fianco di tutti quei cittadini indignati per le politiche scellerate del governo israeliano! Il M5S riconosce il valore delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati negli stabilimenti TEVA e nelle filiere collegate, il cui impegno e professionalità non sono in discussione.

L’iniziativa di boicottaggio si rivolge esclusivamente alle politiche aziendali e al contesto in cui opera TEVA, non alle persone che ogni giorno garantiscono produzione e distribuzione di farmaci essenziali.

“Abbiamo sempre sostenuto che le scelte di consumo e le campagne di sensibilizzazione possano essere strumenti di pressione civile e non violenta. Questa iniziativa va in quella direzione: chiedere responsabilità alle aziende e coerenza con i principi di rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani”, dichiarano i portavoce del M5S. Il Movimento ribadisce inoltre quanto già stabilito nella mozione approvata lo scorso anno dal Consiglio comunale di Empoli, che impegnava sindaco e giunta ad assumere una posizione critica verso le collaborazioni con enti e istituzioni israeliane coinvolte in contesti di violazione del diritto internazionale. Il M5S invita istituzioni, associazioni e cittadini a confrontarsi sul tema con spirito costruttivo, mantenendo il focus sulla tutela dei diritti umani e sulla legalità internazionale.

Il boicottaggio dei farmaci TEVA è un intervento di sensibilizzazione e di opposizione per interrompere il commercio con una delle maggiori aziende israeliane che opera sul nostro territorio per dare un segnale forte di opposizione alle atrocità che Israele sta perseverando.

M5S Empoli

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