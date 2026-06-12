Farmacie di turno dal 12 giugno al 19 giugno

EMPOLI
da venerdì 12 giugno dalle 20:00 a venerdì 19 giugno alle 20:00
Farmacia Castellani - Via Cavour, 45 - tel. 0571-72039
Farmacie in appoggio:
sabato 13 giugno dalle ore 9,00-13,00 / 15:30-19:30
Farmacia Stefanelli - Viale Centofiori, 23 Montelupo Fiorentino – tel. 0571-51006 E 0571-913409
VINCI
da venerdì 12 giugno dalle 20:00 a venerdì 19 giugno alle 20:00
Farmacia Scatola – Via Papa Giovanni XXIII, 27 - tel. 0571-56044
FUCECCHIO
da venerdì 12 giugno dalle 20:00 a venerdì 19 giugno alle 20:00
Farmacia Bramea - Piazza dei Seccatoi, 3, 50054 - tel 0571 843327
Farmacie in appoggio:
sabato 13 e domenica 14 giugno dalle ore 9,00-13,00 / 15:30-19:30
Farmacia Serafini - Via G.Nelli 23 - tel. 0571 20027
SANTA MARIA A MONTE
da venerdì 12 giugno dalle 20:00 a venerdì 19 giugno alle 20:00
Farmacia Comunale Ponticelli Farmavaldera S.r.L – Via Colombaie, 2 – tel. 0587-706416
CASTELFIORENTINO
da venerdì 12 giugno dalle 20:00 a venerdì 19 giugno alle 20:00
Farmacia Comunale 2 – P.zza Grandi, 19 – tel. 0571-631167
Farmacie in appoggio:
sabato 13 e domenica 14 giugno dalle ore 9,00-13,00 / 15:30-19:30
Farmacia Al Molino – Via Minzoni Don Giovanni, 58 Certaldo – 0571-668679
GAMBASSI TERME
da venerdì 12 giugno dalle 20:00 a venerdì 19 giugno alle 20:00
Farmacia Natali – Via Volterrana, 33 – tel. 0571-638274
N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.
Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.
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