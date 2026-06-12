Fauglia ha un nuovo Consiglio: Carli nomina la sua giunta

Si è insediato ieri pomeriggio, giovedì 11 giugno 2026, il nuovo Consiglio Comunale, nato dalle elezioni del 24 e 25 maggio scorsi. La seduta si è aperta ufficialmente con la proclamazione degli eletti e il solenne giuramento del Sindaco, Carlo Carli. I seggi in Consiglio saranno occupati da Carlo Carli, Mariagiuseppina Basile, Roberto Corsini, Roberta Giampietro, Romina Lippi, Emanuela Rombi, Carlo Signorini, Lorenzo Stancato, Domenico Varamo, Thomas D’Addona, Monica Fiore, Silvia Quaglierini e Riccardo Froli.

Subito dopo l'insediamento, il sindaco Carli ha comunicato la composizione della nuova Giunta Comunale, che si è riunita immediatamente al termine della seduta consiliare. L'esecutivo guidato da Carli vede al suo interno Maria Giuseppina Basile, Romina Lippi, Emanuela Rombi e Carlo Signorini.

Le deleghe e le competenze sono state distribuite all'interno della squadra di governo con precisi ambiti di intervento. Il sindaco Carlo Carli seguirà direttamente i settori chiave di Affari Generali, Bilancio e Pianificazione Economica, Personale, Urbanistica ed Edilizia Privata. L’assessora Emanuela Rombi, oltre ad assumere la funzione di vice-sindaca, si occuperà di Pubblica Istruzione, Lavori Pubblici e Manutenzioni, Patrimonio, Attività Produttive, Commercio e Centro Commerciale Naturale (Ccn), Agricoltura e della realizzazione e promozione del Museo dei Fossili.

L’assessora Romina Lippi avrà invece la responsabilità delle Politiche per lo sviluppo delle Frazioni, dello Sport, delle Politiche Giovanili, del Turismo e della Cultura, con un focus specifico sulle attività di promozione del territorio, del Teatro e del Museo "Giorgio Kienerk".

All’assessora Maria Giuseppina Basile sono state affidate le deleghe alle Politiche Socio-Sanitarie, Sociali e Abitative, al Benessere Animale, alle Pari Opportunità e all'Associazionismo, oltre al coordinamento dei Gemellaggi e del progetto “Rete dei Comuni sostenibili”.

Infine, l’assessore Carlo Signorini avrà competenza in materia di Ambiente, Protezione Civile, Tributi, Società Partecipate, Trasporto Pubblico Locale e Politiche Energetiche.

I lavori sono poi proseguiti con l’elezione della commissione elettorale, che vede come membri effettivi Roberto Corsini, Carlo Signorini e Silvia Quaglierini, mentre Domenico Varamo, Monica Fiore e Riccardo Froli sono stati nominati membri supplenti.

La seduta si è conclusa con un breve dibattito politico nato a seguito delle comunicazioni del Sindaco. Carlo Carli – alle elezioni candidato per Fauglia Democratica - dopo aver preannunciato la convocazione di un nuovo Consiglio Comunale per l’approvazione delle tariffe Tari, ha mosso un appunto sulle modalità con cui è stata comunicata l’imminente apertura della nuova Casa di Comunità di Lorenzana, sgrammaticatura tuttavia corretta a seguito di una Pec inviata alla dirigenza dell’Asl. In conclusione del suo intervento, il sindaco ha ringraziato gli elettori per aver assegnato un ruolo preciso alle tre liste in competizione alle recenti elezioni, auspicando un rapporto proficuo pur nel rispetto dei ruoli e augurando buon lavoro a tutti.

Thomas D’Addona, capogruppo di “Insieme per Fauglia”, ha premesso di voler affrontare la legislatura con spirito civico: “La nostra opposizione sarà onesta e schietta, ma non saremo collaborativi, poiché il nostro ruolo è un altro”. E ha concluso ringraziando gli elettori per il sostegno ricevuto.

Infine Riccardo Froli, unico esponente e capogruppo della “Lista civica Froli sindaco”, ha ribadito che d’ora in poi “sarà importante fare l’interesse di Fauglia e dei cittadini. Laddove potremo collaborare – ha concluso – lo faremo, naturalmente con spirito di opposizione”.

Fonte: Comune di Fauglia - Ufficio stampa