Arrivano due nuovi fontanelli in due frazioni di Empoli

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Dalla variazione di bilancio dello scorso 3 giugno 2026, trovano spazio molte nuove misure per la città. Una di queste, a sostegno dell'ambiente e dell'economia circolare, riguarda il finanziamento di due fontanelli di acqua potabile per 60mila euro.

I due nuovi impianti, nell'intenzione dell'amministrazione comunale, saranno posizionati nelle frazioni di Empoli, più precisamente a Fontanella e a Villanuova. Si va a completare la strategia dell'amministrazione comunale di promuovere questi impianti anche nelle frazioni cittadine. Ora che lo stanziamento è avvenuto, partiranno le interlocuzioni con Acque Spa per il raggiungimento dell'obiettivo.

Gli ultimi impianti finanziati e di futura realizzazione sono quelli di piazza Matteotti, in centro (da realizzare in concomitanza con i lavori di rifacimento dell'intera piazza) e a Cortenuova, in via Maestri del Lavoro.

"Portare l'acqua 'buona' sul territorio non è solo un modo per consentire di rinfrescarsi nelle stagioni estive con un bicchiere d'acqua -commenta il sindaco Alessio Mantellassi -, ma è una precisa strategia che mira a ridurre il consumo di bottiglie di plastica, di conseguenza a ridurre la CO₂. Portare questi fontanelli nelle frazioni e nei quartieri significa anche portare un servizio, evitare che le famiglie vadano al supermercato per comprare casse d'acqua e quindi dare valore alle zone periferiche della nostra città. Sono fontanelli che funzionano, che invogliano l'uso quando vengono installati. Di questo ringrazio Acque Spa e il presidente Simone Millozzi che da sempre si sono mostrati disponibili a sostenere la scelta di ampliamento sul territorio dei fontanelli".

Attualmente sono 8 gli impianti attivi presenti sul territorio. L'ultimo inaugurato è a Marcignana lo scorso 21 febbraio 2026, che si somma ai fontanelli nei pressi dello stadio Castellani, a Santa Maria, Ponte a Elsa, Avane, Pozzale, Ponzano e Monterappoli.

Il sindaco Alessio Mantellassi aveva promesso in campagna elettorale di raddoppiare i 5 fontanelli presenti sul territorio dall'insediamento. Con i finanziamenti della variazione di giugno 2026, questo traguardo sarà ampiamente superato giungendo a quota 12. A giugno 2024 erano infatti 5 gli impianti esistenti, a cui si sono aggiunti i 3 di recente costruzione a Ponzano, Monterappoli e la già citata Marcignana.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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