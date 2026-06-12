Gavinana, l'Anpi annuncia un presidio contro la presenza di Vannacci

"Gavinana è partigiana". È il titolo dell'iniziativa promossa dalle sezioni fiorentine e della provincia dell'ANPI per contestare la presenza di Roberto Vannacci in vista della passeggiata annunciata da Futuro Nazionale per il prossimo 19 giugno in piazza Bartali. Alla mobilitazione aderiscono ANPI di Gavinana, Bagno a Ripoli, Oltrarno, Ponte a Ema e Rignano-Reggello.

Il presidio si svolgerà al Monumento ai Martini di Pian dell'Albero, in piazza Cardinale Elia Dalla Costa, a poche centinaia di metri dal luogo scelto per l'evento organizzato dal movimento politico guidato dall'ex generale.

Gli organizzatori spiegano di aver scelto il Monumento ai Martini di Pian dell'Albero per il suo forte valore simbolico. Proprio lì, 82 anni fa le truppe naziste uccisero 38 partigiani impegnati nella lotta di liberazione. Un episodio che rappresenta una delle pagine più tragiche della Resistenza sul territorio fiorentino.

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