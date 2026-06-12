Il Comune di Pisa premia gli atleti della Canottieri Arno e i giovani in Nazionale

Si è svolta questa mattina, venerdì 12 giugno, nella Sala delle Baleari di palazzo Gambacorti, la cerimonia di premiazione degli atleti della Società Canottieri Arno che si sono distinti nel canottaggio ottenendo importanti risultati a livello nazionale. Nel corso della mattinata il Comune di Pisa ha inoltre conferito un riconoscimento a due giovani canottieri distintisi per i risultati ottenuti con la Nazionale italiana agli Europei under 19. A consegnare il riconoscimento è stata l’assessore allo sport e allo sviluppo sportivo delle regate e dei pali remieri, Frida Scarpa.

"Il movimento remiero pisano – ha detto l’assessore allo sport Frida Scarpa – sta dando i suoi frutti. L’impegno che come Amministrazione abbiamo profuso negli anni per valorizzare e promuovere il canottaggio, sia nella disciplina olimpica del sedile scorrevole sia nelle tradizioni storiche legate al sedile fisso, sta coinvolgendo un numero crescente di atleti, associazioni e realtà del territorio. Anche gli investimenti sulle sedi e sulle strutture remiere contribuiscono a creare maggiori opportunità per i giovani e a rafforzare l’intero movimento. Per questo è motivo di grande orgoglio poter celebrare oggi un titolo italiano conquistato dalla Canottieri Arno, storica società sportiva della nostra città fondata nel 1905 e tra le più antiche d’Italia. Alcuni ragazzi della Società, così come Eva Gagetti della Canottieri Pontedera, fanno inoltre parte dell’equipaggio del Galeone Rosso che ha gareggiato lo scorso 2 giugno in occasione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. Un segnale concreto di come la collaborazione tra le diverse società remiere del territorio stia producendo risultati significativi, sia sul piano dell’attività agonistica federale sia nella valorizzazione delle tradizioni storiche della città".

Sono stati premiati gli atleti Brando Dalla Valle, Gabriele De Filippis, Giorgio Macchioni e Sebastiano Rossi, componenti dell’equipaggio della Canottieri Arno che ha conquistato il titolo di Campione d’Italia under 19 nella specialità del Quattro Senza. Un riconoscimento speciale è stato inoltre conferito a Brando Dalla Valle per il risultato ottenuto con la Nazionale italiana, con cui ha conquistato il titolo di vice campione europeo under 19 nel Quattro Senza.

Premiata anche Eva Gagetti, protagonista di una stagione ricca di successi: vice campionessa europea under 19 nell’Otto femminile con la Nazionale italiana, medaglia di bronzo nel Due Senza ai Campionati Italiani under 19 e vincitrice con il Galeone Rosso della Regata femminile delle Antiche Repubbliche Marinare, disputata a Pisa lo scorso 2 giugno.

Nell’ambito della cerimonia un riconoscimento è stato dedicato anche ai tecnici della Canottieri Arno Nicola Iannucci, direttore sportivo, Maurizio Nencini e Federico Micaelli.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

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