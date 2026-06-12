Incendio a Vicopisano: il territorio chiede attenzione e sostegno per le imprese colpite dalle conseguenze economiche

Le attività ricettive, della ristorazione, dell'enogastronomia, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e più in generale l'intero tessuto economico del Monte Pisano stanno vivendo giorni di forte preoccupazione a seguito del grave incendio che ha interessato Vicopisano. Accanto ai danni diretti causati dall'evento, stanno emergendo infatti significative ripercussioni economiche indirette che coinvolgono numerose imprese del territorio. Molte attività segnalano disdette di prenotazioni, una diminuzione dell'afflusso di visitatori e clienti, rallentamenti nelle attività commerciali e una generale contrazione del fatturato che rischia di incidere pesantemente sull'economia locale.

"Siamo vicini a tutti coloro che sono stati direttamente coinvolti da questo drammatico evento – dichiara Cindy De Tacca, Presidente di Confesercenti Area Monte Pisano – ma riteniamo doveroso portare all'attenzione delle istituzioni anche le conseguenze che il rogo sta producendo sull'intero sistema economico locale. Non sono interessate soltanto le attività turistiche e della ristorazione : il calo delle presenze e la situazione di incertezza stanno coinvolgendo il commercio, l'artigianato, il settore agricolo e numerose altre realtà produttive che rappresentano il cuore della nostra economia".

Confesercenti Area Monte Pisano chiede pertanto alle istituzioni locali, regionali e nazionali di monitorare attentamente l'evolversi della situazione e di valutare strumenti straordinari di sostegno per le imprese che stanno subendo danni economici, anche se indiretti, a causa dell'accaduto.

"Il Monte Pisano è un territorio che vive grazie al lavoro quotidiano di imprenditori, commercianti, artigiani, agricoltori, operatori turistici e professionisti che contribuiscono alla crescita e alla vitalità delle nostre comunità. Oggi queste realtà stanno affrontando una fase di grande difficoltà che non può essere ignorata. È necessario prendere consapevolezza di ciò che sta accadendo e attivare un percorso di ascolto e supporto concreto, affinché le imprese non vengano lasciate sole".

Confesercenti continuerà a raccogliere le segnalazioni provenienti dalle aziende e dalle attività economiche del territorio, facendosi portavoce delle loro preoccupazioni presso le amministrazioni e gli enti competenti. La ripresa e la tutela del tessuto economico locale rappresentano una priorità per l'intera comunità. Oggi più che mai è necessario fare squadra, affinché un evento così grave non produca conseguenze durature sulla vita economica, sociale e occupazionale del territorio.

Fonte: Confesercenti Pisa - Ufficio Stampa

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