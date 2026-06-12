Incendio nella pineta di Levante a Viareggio, vento ostacola operazioni spegnimento

Un incendio di origine dolosa è divampato nel tardo pomeriggio nella pineta di Levante, nella zona della Darsena di Viareggio. Le fiamme si sono sviluppate in più punti nell'area del viale dei Tigli, rendendo immediatamente necessario l'intervento dei vigili del fuoco e delle squadre dell'antincendio boschivo.

Le operazioni di spegnimento sono state rese particolarmente complesse dal forte vento, che ha favorito la propagazione del rogo e creato difficoltà ai soccorritori impegnati nel contenimento dell'incendio.

Una densa colonna di fumo si è alzata sopra la pineta ed è risultata visibile non solo dalla spiaggia di Viareggio, ma anche da Lido di Camaiore e dalle aree circostanti.

Secondo le prime informazioni, l'incendio sarebbe stato appiccato volontariamente. Le autorità stanno monitorando l'evoluzione della situazione mentre proseguono le operazioni per domare completamente le fiamme e mettere in sicurezza l'area interessata dal rogo.