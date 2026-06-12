Incendio Vicopisani, il Senato Unipi: "Disponibilità a supportare il monitoraggio ambientale"

Il Senato accademico dell'Università di Pisa riunitosi l'11 giugno 2026 ha approvato all'unanimità una mozione
Il Senato accademico della Università di Pisa, riunito l'11 giugno 2026, ha approvato all’unanimità una mozione relativa all’incendio che ha colpito un impianto nella zona industriale di Lugnano, nel territorio di Vicopisano.
Nel documento l’Ateneo esprime il proprio ringraziamento alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, alla Prefettura e agli enti locali impegnati nella gestione dell’emergenza, sottolineando di seguire con attenzione le operazioni di definitivo spegnimento del rogo.
L’Università manifesta inoltre la disponibilità a mettere a disposizione competenze scientifiche e infrastrutture tecnologiche per contribuire alle attività di monitoraggio ambientale, nel rispetto delle competenze istituzionali degli enti preposti.
Nella mozione si afferma: "Nel pieno rispetto di ruoli e competenze istituzionali di tutti gli enti preposti, ove richiesto l’Università di Pisa mette a disposizione fin d’ora le proprie conoscenze e infrastrutture tecnologiche per contribuire al prossimo monitoraggio ambientale".
Il Senato accademico evidenzia infine la necessità di garantire una comunicazione rapida e completa alla popolazione dei territori coinvolti, ribadendo "l’imprescindibilità di piena e tempestiva informazione della cittadinanza di tutti i comuni coinvolti in merito all’eventuale presenza di inquinanti specie se a carattere persistente".
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