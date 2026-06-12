Incendio Vicopisano, Arpat estende campionamenti su suolo e colture. Diffusa mappa prelievi

L’attività di monitoraggio ambientale dopo l’incendio sviluppatosi lunedì presso l’impianto della Delca Energy prosegue con un’estensione significativa del perimetro di indagine. L’episodio, che ha coinvolto lo stoccaggio e la combustione di circa 2.500 tonnellate di rifiuti plastici, ha determinato la necessità di verifiche diffuse sulla possibile ricaduta di sostanze inquinanti.

In questo quadro, l’ARPA Toscana ha comunicato di aver ampliato l’area dei prelievi, includendo non solo le zone immediatamente limitrofe al sito, ma anche territori posti a diversi chilometri di distanza. Le operazioni di campionamento hanno interessato matrici vegetali e produzioni orticole, con punti di prelievo distribuiti fino alle aree di Oratoio nel comune di Pisa e, sul versante opposto, fino a Calcinaia e Bientina.

Secondo quanto riportato nella comunicazione dell’Agenzia, il dispositivo analitico è stato ulteriormente articolato attraverso la pubblicazione di una mappa dettagliata dei punti di prelievo. L’obiettivo dichiarato è quello di ricostruire con maggiore precisione l’eventuale diffusione di contaminanti dispersi nell’ambiente a seguito dell’evento combustivo.

Nella nota ufficiale, l’Agenzia precisa: "ha provveduto ad effettuare diversi campioni di vegetazione in diverse aree non lontane alla Delca Energy di Vicopisano": la mappa che pubblica oggi "contiene tutti i punti di campionamento di vegetazione realizzati dal personale dell'Agenzia. Questi sono oggetto di analisi presso il laboratorio Arpat dell'area vasta costa. Non appena avremo i risultati delle analisi, sarà nostra cura renderli pubblici".

Le analisi di laboratorio, attualmente in corso presso le strutture competenti, saranno decisive per valutare l’eventuale presenza di contaminazioni nei suoli e nelle colture interessate dalla possibile ricaduta delle polveri. Al momento, le autorità tecniche non hanno diffuso ulteriori elementi conclusivi, rinviando ogni valutazione all’esito degli accertamenti in corso.