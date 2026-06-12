Lenzi a Bruxelles: "Toscana protagonista in Europa su politiche del lavoro, competenze e IA"

La Regione Toscana rafforza il proprio ruolo nel confronto europeo sulle politiche per il lavoro e le competenze e si prepara a entrare nell’Alleanza Europea per l’Apprendistato, l’iniziativa promossa dalla Commissione europea per sostenere la qualità, l’attrattività e la diffusione dei percorsi di apprendistato in Europa.

È il principale esito della missione istituzionale a Bruxelles dell’assessore al lavoro, formazione, digitalizzazione, appalti e cybersicurezza Alberto Lenzi, svoltasi dal 10 giugno scorso a oggi. In apertura della missione, Lenzi ha incontrato Manuela Geleng, direttrice della DG Employment, Social Affairs and Inclusion (direttorato “Jobs and Skills”), per approfondire il confronto con la Commissione europea sui principali dossier legati al futuro del lavoro: competenze, formazione professionale, apprendistato, apprendimento permanente, intelligenza artificiale e trasformazioni dei sistemi produttivi.

“L’ingresso nell’Alleanza Europea per l’Apprendistato rappresenta una scelta strategica per valorizzare le esperienze regionali e rafforzare il confronto con altri territori europei sull’apprendistato di qualità”, ha commentato l’assessore. “La Toscana deve stare nei luoghi in cui si costruiscono le politiche europee per il lavoro, la formazione e le competenze”, ha aggiunto, sottolineando: “L’Europa non è distante dai territori: è il livello nel quale si definiscono molte delle risposte alle sfide che vivono ogni giorno imprese, giovani e lavoratori. Per questo vogliamo rafforzare il contributo della Toscana nel confronto europeo, con un approccio concreto e orientato ai risultati”.

Nel dialogo con la Commissione europea, Lenzi si è soffermato anche sulla futura programmazione 28-34 dei fondi europei. “La nuova stagione della politica di coesione - ha detto Lenzi - non può essere costruita senza i territori”. Secondo l’assessore, “Le transizioni digitale, verde e demografica non si governano solo dai livelli centrali: hanno bisogno delle Regioni, delle imprese, delle scuole, dei servizi per l’impiego e delle comunità locali. La Toscana vuole fare la sua parte, in Italia e in Europa”.

Al centro del confronto anche il rapporto tra lavoro e intelligenza artificiale, che sta cambiando il modo in cui si produce, si apprendono nuove competenze e si tutela la sicurezza nei luoghi di lavoro. Per la Toscana, la risposta non può essere subire il cambiamento, ma governarlo attraverso politiche pubbliche capaci di investire sulle competenze, accompagnare imprese e lavoratori e utilizzare l’innovazione per migliorare qualità e sicurezza del lavoro.

Durante gli incontri, la Toscana ha richiamato il lavoro avviato sulla strategia regionale per l’apprendistato, la Carta regionale di qualità degli apprendistati, le esperienze di apprendistato duale e pre-apprendistato e il progetto Interreg Europe QUEEN sulla qualità dell’apprendistato. Sono stati affrontati anche gli Individual Learning Accounts, i conti individuali di apprendimento, promossi a livello europeo per favorire l’accesso alla formazione lungo tutto l’arco della vita. La Toscana ha confermato l’interesse a sviluppare, partendo dagli strumenti già esistenti, un modello progressivo che integri servizi per l’impiego, orientamento, offerta formativa e infrastrutture digitali.

Spazio inoltre alla skills intelligence, cioè alla capacità di leggere e anticipare i fabbisogni di competenze dei territori e delle imprese, indispensabile per orientare meglio gli investimenti pubblici, rafforzare l’offerta formativa e migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

I 25 anni di EarlAll - Nel corso della missione, Lenzi ha anche partecipato all’evento di celebrazione dei 25 anni di EARLALL, la rete europea delle autorità regionali e locali per l’apprendimento permanente, di cui la Toscana è membro fondatore e nella quale l’assessore ricopre il ruolo di vicepresidente.

Da vicepresidente di EARLALL, Lenzi ha proposto di rafforzare il raccordo politico tra gli assessori e le autorità regionali della rete, affinché EARLALL possa incidere con maggiore forza sulle priorità europee in materia di apprendimento permanente, competenze e transizioni del lavoro. Ha inoltre richiamato l’opportunità di lavorare all’allargamento della rete a Regioni e autorità territoriali di altri Stati membri, così da rafforzare lo scambio tra territori che condividono sfide comuni in materia di competenze, attrattività della formazione professionale, transizioni digitali e verdi e qualità del lavoro

Fonte: Regione Toscana

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