Liceo Marconi a La Scala, Forza Italia: "Buona notizia per gli studenti, le famiglie e tutto il territorio"

Attualità San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

Il Coordinamento di Forza Italia San Miniato accoglie con favore la decisione della Provincia di Pisa di investire in maniera significativa sul polo scolastico di La Scala, destinando importanti risorse alla riqualificazione e all’ampliamento degli spazi del Liceo Marconi, ritenendo tale scelta un passaggio strategico per il futuro della scuola e del territorio.

"Si tratta di una buona notizia per gli studenti, le famiglie e tutto il territorio  - affermano dal coordinamento di FI -. Finalmente si compie una scelta chiara e concreta, accompagnata da un investimento rilevante che consentirà di trasformare il polo di La Scala in una struttura moderna, efficiente e adeguata alle esigenze della scuola del futuro".

Secondo il Forza Italia questa decisione appare ancora più significativa se confrontata con l'ipotesi sostenuta negli anni dall'Amministrazione Comunale di San Miniato e dal Partito Democratico locale, che auspicavano la realizzazione di una nuova scuola nell’area retrostante l'ex Agip di Ponte a Egola.

"Un progetto che avrebbe comportato ulteriore consumo di suolo, la necessità di nuove progettazioni e iter autorizzativi complessi, con tempi inevitabilmente più lunghi e incerti".

La scelta della Provincia, secondo Forza Italia andrebbe invece invece nella direzione della valorizzazione del patrimonio esistente, della sostenibilità e della rapidità di realizzazione, garantendo risultati concreti in tempi ragionevoli.

Con la definitiva localizzazione del liceo a La Scala, si apre ora una nuova fase. "In particolare, è necessario riprendere il progetto di prolungamento di via Capitini e realizzare interventi capaci di decongestionare il semaforo di La Scala, che quotidianamente genera lunghe code e disagi per cittadini, studenti e lavoratori, arrivando a richiedere la presenza costante di due agenti della Polizia Municipale per la gestione del traffico. Se il futuro del Marconi sarà a La Scala, anche le infrastrutture dovranno essere adeguate a questa scelta. È il momento di passare dalle parole ai fatti e programmare gli interventi necessari per rendere la mobilità più efficiente e sicura per tutto il territorio".

Notizie correlate

San Miniato
Attualità
11 Giugno 2026

Vino e tartufo protagonisti a San Miniato per la prima edizione di 'Nero d'Estate'

Due giorni tra vino e tartufo immersi nelle Colline Sanminiatesi, con un programma pensato per tutte le età. San Miniato si prepara ad accogliere la prima edizione di 'Nero d'Estate [...]

Pisa
Attualità
9 Giugno 2026

Una canzone per il Papa: da Stella Maris, monsignor Paccosi e Beppe Dati un omaggio al Santo Padre

È  un piccolo dono speciale, quello che è stato recentemente consegnato nelle mani del Papa: una canzone scritta da Beppe Dati dal titolo “Ama e fai quello che vuoi”, con [...]

San Miniato
Attualità
9 Giugno 2026

Tari 2026, Giglioli: "PagoPA è un obbligo normativo, nessun aggravio deciso dal Comune"

“La modifica introdotta nelle modalità di pagamento della TARI non è una scelta discrezionale del Comune, ma risponde a un preciso obbligo normativo a livello nazionale. Con il decreto del [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

torna a inizio pagina