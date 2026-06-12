Liceo Marconi a La Scala, Forza Italia: "Buona notizia per gli studenti, le famiglie e tutto il territorio"

Il Coordinamento di Forza Italia San Miniato accoglie con favore la decisione della Provincia di Pisa di investire in maniera significativa sul polo scolastico di La Scala, destinando importanti risorse alla riqualificazione e all’ampliamento degli spazi del Liceo Marconi, ritenendo tale scelta un passaggio strategico per il futuro della scuola e del territorio.

"Si tratta di una buona notizia per gli studenti, le famiglie e tutto il territorio - affermano dal coordinamento di FI -. Finalmente si compie una scelta chiara e concreta, accompagnata da un investimento rilevante che consentirà di trasformare il polo di La Scala in una struttura moderna, efficiente e adeguata alle esigenze della scuola del futuro".

Secondo il Forza Italia questa decisione appare ancora più significativa se confrontata con l'ipotesi sostenuta negli anni dall'Amministrazione Comunale di San Miniato e dal Partito Democratico locale, che auspicavano la realizzazione di una nuova scuola nell’area retrostante l'ex Agip di Ponte a Egola.

"Un progetto che avrebbe comportato ulteriore consumo di suolo, la necessità di nuove progettazioni e iter autorizzativi complessi, con tempi inevitabilmente più lunghi e incerti".

La scelta della Provincia, secondo Forza Italia andrebbe invece invece nella direzione della valorizzazione del patrimonio esistente, della sostenibilità e della rapidità di realizzazione, garantendo risultati concreti in tempi ragionevoli.

Con la definitiva localizzazione del liceo a La Scala, si apre ora una nuova fase. "In particolare, è necessario riprendere il progetto di prolungamento di via Capitini e realizzare interventi capaci di decongestionare il semaforo di La Scala, che quotidianamente genera lunghe code e disagi per cittadini, studenti e lavoratori, arrivando a richiedere la presenza costante di due agenti della Polizia Municipale per la gestione del traffico. Se il futuro del Marconi sarà a La Scala, anche le infrastrutture dovranno essere adeguate a questa scelta. È il momento di passare dalle parole ai fatti e programmare gli interventi necessari per rendere la mobilità più efficiente e sicura per tutto il territorio".

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