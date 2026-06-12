Litiga e colpisce il marito, poi si scaglia sui carabinieri: arrestata

Una lite tra marito e moglie ha portato all'arresto della donna. È successo a Pontedera in centro la notte dell'11 giugno. I carabinieri sono intervenuti su richiesta della consorte, 50enne di origini straniere. La lite segnalata era stata descritta come "violenta".

I militari hanno trovato la donna in forte stato di alterazione e, per evitare che la situazione degenerasse, si sono frapposti tra le due persone. La donna, infatti, stava prendendo a calci e pugni l'uomo.

La cinquantenne ha poi iniziato a prendersela coi carabinieri, ha opposto resistenza e ferito un operatorie. È stata arrestata per resistenza e lesioni.