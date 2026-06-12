Livorno perde uno stimato medico: è scomparso Sirio Malfatti

È scomparso all’età di 81 anni il dottor Sirio Malfatti, medico tra i più conosciuti e apprezzati di Livorno per le sue doti professionali e umane, pioniere delle cure palliative e protagonista di tante altre iniziative che hanno contribuito a migliorare la qualità della vita dei suoi concittadini.

Questo il messaggio di cordoglio del sindaco Luca Salvetti e della Giunta comunale: “Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Livorno piangono la scomparsa di Sirio Malfatti. Sirio non è stato solo un medico preparatissimo e appassionato, ma anche una persona di grandissima umanità e coraggio civile. Il suo impegno per l’umanizzazione delle cure, per la dignità della vita e, in particolare, per la diffusione delle cure palliative ha contribuito a un cambiamento culturale importante e ha fatto concretamente la differenza nella vita di tantissime persone”.

"La perdita del dottor Sirio Malfatti – sottolinea la direttrice delle Cure Palliative dell'Azienda USL Toscana nord ovest, Costanza Galli – ci addolora profondamente. È stato un medico molto valido dal punto di vista professionale e umanamente impareggiabile nella relazione con i pazienti e i loro familiari. A lui, insieme alla dottoressa Antonella Mazzoni, si deve la nascita delle Cure Palliative a Livorno. Ha anticipato una concezione dell'assistenza capace di accompagnare la persona nella sua globalità, non soltanto dal punto di vista sanitario, ma anche sotto il profilo umano, psicologico e relazionale. È una grande eredità quella che ci lascia, fatta di competenza, visione e profonda umanità, che cercheremo di portare avanti ogni giorno nel nostro lavoro”.