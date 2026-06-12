Luca Barbetti nuovo responsabile Cgil Empolese Valdelsa

Luca Barbetti è il nuovo responsabile della CGIL Empolese Valdelsa. Prende il posto di Gianluca Lacoppola, che ha finito il mandato ed è stato chiamato ad altro incarico.

Entrato nella Segreteria metropolitana della Cgil ad aprile scorso, Luca Barbetti ha assunto adesso la delega di coordinatore Cgil empolese-valdelsa. Barbetti è stato negli ultimi 8 anni segretario generale della Filctem CGIL di Firenze e si è quindi formato sindacalmente seguendo settori importanti per il nostro territorio e sarà certo un valore aggiunto importante.