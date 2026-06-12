Torna "Matti di Te", a Montopoli due giorni di sport e solidarietà in memoria di Mattia Giani

Oltre 24 ore per fare sport, divertirsi e stare insieme nel ricordo di un amico, un giovane concittadino e calciatore scomparso prematuramente due anni fa dopo un malore durante una partita e per promuovere l’importanza della prevenzione. Una ricetta che torna e si rinnova quella di "Matti di te", l’evento in memoria di Mattia Giani che sabato 20 e domenica 21 giugno chiama a raccolta a Montopoli in Val d'Arno atleti, appassionati e tutti coloro che volevano bene al giocatore. La seconda edizione tra tornei, cena benefica e intrattenimento è stata presentata oggi in Comune alla presenza degli organizzatori, della sindaca Linda Vanni, della vicesindaca Irene Cavallini e di Gianluca Mancini, intervenuto in collegamento. Il difensore della Roma, montopolese d’origine, parteciperà all’iniziativa come lo scorso anno. E tra i super ospiti che hanno risposto all’appello, come svelato in conferenza stampa, c’è anche il cantautore Alex Britti.

Vanni e Cavallini: "Iniziativa di grande valore". Mancini: "Felice di esserci"

"Un’iniziativa che abbiamo colto con grande favore" dichiara la sindaca Vanni ringraziando i giovani che orchestrano il dietro le quinte, "mette insieme sport sano, il ricordo di Mattia e tantissime persone che, come lo scorso anno, sono venute a Montopoli per scopo benefico" ricordando le donazioni già avvenute di defibrillatori "in una visione comprensoriale. L’amministrazione c’è, è presente" anche con un contributo dedicato all’evento "a cui vogliamo legarci ancora di più. Grazie anche a Mancini, per l’esempio che dà a tanti giovani". Matti di Te "è degno di essere valorizzato il più possibile" aggiunge la vicesindaca Cavallini, "oltre al ricordo e alla prevenzione penso sia fondamentale anche il valore della relazione, che c’è tra di voi e che mettete in atto sul territorio" dice rivolgendosi ai ragazzi. "Un lavoro encomiabile".

Un ricordo vivo e indelebile quello per Giani, ponteaegolese, venuto a mancare il 15 aprile 2024 all’età di 26 anni dopo un malore durante la partita Lanciotto Campi - Castelfiorentino. Tra i tanti amici lo stesso Mancini che, oltre a dedicare un gol a Mattia pochi giorni dopo la scomparsa, continua ad unirsi al suo paese nel ricordo. "Rappresentare il mio paese e pensare che ci possano essere bambini che aspirano al loro futuro mi riempie d’orgoglio" dice il calciatore commentando le parole della sindaca. "Oggi la cosa più importante è fare quello che stiamo facendo, soprattutto i ragazzi che sono lì, che stanno dando l’anima per organizzare un evento dedicato a una persona speciale per tutti noi. Sono felice di esserci in primis per ricordare Mattia. E per ricordare a tutti quanto sia importante la prevenzione, il primo soccorso, l’utilizzo del defibrillatore. Lo abbiamo fatto capire già lo scorso anno a tante persone, speriamo di replicare anche quest’anno".

Matti di Te, tornei e cena benefica: il programma

Gianluca Romano e Samuele Marconcini, in rappresentanza del gruppo "Matti di Te", hanno illustrato la due giorni che si svolgerà al campo sportivo di via Bulignano, insieme a Sebastiano Bertelli ringraziandolo per l’aiuto organizzativo, e alla comandante della polizia locale Susanna Pisanò. "Quest’anno cambia un po’ il format: lo scorso anno l’evento durò circa 12 ore. Data la grande presenza di persone della prima edizione e che avrebbero voluto partecipare ai tornei, abbiamo prolungato a 24 ore" spiega Romano. L’inizio è fissato per sabato 20 alle 19, per proseguire tutta la notte e il giorno seguente, fino alla mezzanotte di domenica 21. Una scelta "per far sì che più persone possano partecipare e contribuire alla nostra raccolta fondi. Ma anche per creare una cosa che non era mai stata fatta nel nostro Comune".

Tante le attività in programma. "Il calcetto a 5 partirà sabato sera e le squadre (20) si affronteranno in un torneo di 24 ore consecutive", aggiunge Marconcini. "La mattina di domenica inizierà il torneo di beach volley" con 8 squadre sul campo installato da Adidas, "in pomeriggio un mini torneo di basket". Ma ci saranno anche esibizioni di pattinaggio, sessioni di zumba, una camminata a ritmo di musica senza dimenticare la cena benefica nella sera del 21 giugno, sempre all’impianto "Bianco Bianchi", su prenotazione inviando una mail a mattidite@gmail.com . Circa 350 i posti disponibili, 25 euro il costo: "L’intero ricavato andrà a favore della raccolta fondi" aggiungono gli organizzatori, per l’acquisto e l’installazione di defibrillatori sul territorio. Una gara di solidarietà che lo scorso anno, con l’associazione "Live Charity" ha portato al posizionamento di 7 strumenti salvavita ad associazioni sportive, punti strategici dei comuni, scuole.

"Ci siamo impegnati in qualcosa di più grande di noi, e la risposta è stata incredibile. Lo scopo principale è divertirsi, ai tornei non ci saranno vincitori, e ricordare Mattia. Un grande impegno, così come la soddisfazione della presenza, toccante, di tante persone fa capire la vicinanza per Mattia. Ringraziamo anche gli sponsor, che al nostro progetto non fanno un passo avanti, ma due". Gratitudine espressa anche a Fratres San Romano, "non avendo costituito ancora un’associazione vera e propria ci hanno aiutato" aggiunge Romano. "Abbiamo sposato la solita causa, dall’importanza del defibrillatore e del saperlo usare a quella di donare sangue".

Attese centinaia di persone e grandi ospiti

Attese centinaia di persone, ma anche grandi ospiti. "Oltre a Mancini, che ormai è uno di noi - aggiungono da Matti di Te - ci sarà Alex Britti che starà tutto il giorno con noi, e il TikToker Pippetto" che sui social pubblica clip ironiche o di commento al calcio, in particolare alle partite del Pisa. Alla cena saranno presenti anche ex calciatori e una delegazione dell’Empoli Calcio. Durante la serata "ci sarà anche uno spettacolo di magia e la Pubblica Assistenza di San Miniato farà una dimostrazione sull’utilizzo del defibrillatore", mentre per tutta la durata dei tornei la Pubblica Assistenza di Montopoli farà servizio antincendio e di primo soccorso.

Ancora in definizione la viabilità, per la quale a breve sarà pubblicata un’ordinanza dalla polizia municipale. Sarà istituito il senso unico in via Bulignano ed è previsto il servizio navetta, da San Romano a piazza Marconi a Montopoli: programma e indicazioni saranno rese note anche sulle pagine social Matti di Te.

Margherita Cecchin

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