Modifiche al traffico per cantieri a Carraia, Monterappoli e Villanuova

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Cantieri in corso in alcune strade del Comune di Empoli. Di seguito ecco alcuni provvedimenti alla viabilità.

Con ordinanza 263 dell'11 giugno 2026 si disciplina il traffico in via Aldo Moro e la sua scorta, ossia la bretella che collega il quartiere di Carraia con la rotatoria all'uscita di Empoli Centro. Per lavori di ripristino del sottopasso di via Carraia, è prevista per mercoledì 17 giugno 2026 dalle 8.30 alle 17.30 l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

Per attività di scavo e posa di rete di telecomunicazione in fibra ottica, le ordinanze 264 e 265 dell'11 giugno 2026 disciplinano il traffico su Monterappoli e Villanuova.

Per via sotto il Castello, intera lunghezza, e per via delle Ville dal civico 2 fino all'inizio di via Pier della Vigna a Monterappoli dal 15 giugno al 23 luglio si dispone il restringimento della carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri.

Su via Piovola a Villanuova, dal civico 63 fino all'intersezione con via di Bucarello, dal 15 giugno al 13 luglio, si dispone il restringimento della carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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