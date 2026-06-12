Oltre 120 artisti in piazza a Empoli per la Nona di Beethoven

Proseguono i preparativi per uno degli appuntamenti culturali più attesi e prestigiosi dell’estate empolese. Il prossimo 29 giugno 2026, alle 21.15, piazza Farinata degli Uberti ospiterà la Sinfonia n. 9 in re minore op. 125 di Ludwig van Beethoven, eseguita dall’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli, dalla Corale Santa Cecilia di Empoli, dalla Corale Santa Cecilia di Borgo San Lorenzo e dal laboratorio corale del Centro Busoni, sotto la direzione di Aram Khacheh.

Capolavoro assoluto della storia della musica, la Nona Sinfonia rappresenta uno dei vertici della produzione beethoveniana e una delle opere più celebri dell'intero repertorio sinfonico. Composta nel 1824, è ricordata in particolare per il suo straordinario finale corale sull’Inno alla Gioia, simbolo universale di fratellanza e speranza.

Definito anche il cast delle voci soliste che affiancherà orchestra e coro nell’esecuzione dell’opera. Sul palco saliranno il soprano Celeste Nardi, il mezzosoprano Elisabetta Ricci, il tenore Adriano Gulino e il basso-baritono Theodoros Zogopoulos, quattro giovani interpreti già protagonisti di importanti esperienze artistiche in Italia e all’estero.

L’appuntamento si inserisce nel programma di “Uno Spettacolo d’Estate”, il cartellone promosso dal Comune di Empoli che raccoglie oltre cento eventi culturali tra giugno e settembre.

Sinfonia n. 9 in re minore op. 125, Ludwig van Beethoven

Lunedì 29 giugno 2026, ore 21.15

Piazza Farinata degli Uberti – Empoli

Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli

Direttore: Aram Khacheh

Laboratorio corale del Centro Busoni

Corale Santa Cecilia di Empoli

Corale Santa Cecilia di Borgo San Lorenzo

Maestri dei cori: Simone Faraoni e Andrea Sardi

Soprano: Celeste Nardi

Mezzosoprano: Elisabetta Ricci

Tenore: Adriano Gulino

Basso-baritono: Theodoros Zogopoulos

Coproduzione tra Centro Busoni e Associazione Il Contrappunto.

Biglietti - Online sul sito del Centro Busoni e sulla piattaforma Eventbrite.it: https://www.eventbrite.it/e/sinfonia-n9-di-ludwig-van-beethoven-tickets-1987813886846

A Empoli, alla Libreria Rinascita (via Ridolfi 53) e Bonistalli Musica (via Fratelli Rosselli 19). Gli abbonati alla stagione concertistica 2026 possono rivolgersi direttamente alla segreteria del Centro Busoni (0571 711122).

Informazioni e aggiornamenti - Per rimanere aggiornati è possibile iscriversi alla mailing list del Centro Busoni tramite il form presente sul sito www.centrobusoni.org oppure al canale WhatsApp del Centro Busoni.

Informazioni: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, piazza della Vittoria, 16; 0571 711122 - Mob. 373 7899915, www.centrobusoni.org / csmfb@centrobusoni.org

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa