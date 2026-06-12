Omicidio al Castellaccio, la Procura valuta di trasmettere gli atti di indagine alla Dda

Ci sono novità sull'omicidio al Castellaccio (Livorno). Yilmaz Tas, il richiedente asilo 31enne turco, è stato ucciso a colpi di pistola in un posteggio la notte tra domenica e lunedì scorsi.

La procura di Livorno sta valutando in queste ore se trasmettere alla Direzione distrettuale antimafia di Firenze le indagini per l'omicidio.

Intanto proseguono serrate le indagini sul delitto e anche le ricerche della donna che si trovava con lui e che risulta scomparsa. Da quanto si apprende, le modalità dell'omicidio - assieme al quadro in cui sembrerebbe in qualche misura delinearsi la vicenda - potrebbero infatti essere collegati a fenomeni di criminalità organizzata internazionale.

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