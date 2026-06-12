Parlamento degli studenti: seduta conclusiva dell'anno a Palazzo del Pegaso

Seduta di resoconto per il Parlamento regionale degli studenti, convocato questa mattina, venerdì 12 giugno, in seduta plenaria a palazzo del Pegaso. A conclusione dell’anno scolastico, il Parlamento ha affrontato i resoconti delle attività svolte nelle varie commissioni e nei diversi gruppi provinciali, il bilancio annuale delle iniziative del Parlamento e rivolto un saluto ai membri uscenti.

Sono state inoltre prese in esame e approvate alcune proposte di legge elaborate dalle commissioni, tra cui una proposta che prevede l’istituzione di un servizio di psicologia a scuola, una proposta che prevede il riconoscimento di crediti agli studenti volontari della Protezione civile, una per la prevenzione delle molestie nelle scuole e una per il contrasto ai disturbi alimentari.

Come ha spiegato il presidente del Parlamento degli studenti Sergio Angarano, il bilancio delle attività svolte quest’anno è nutrito e comprende tra le altre cose un protocollo d'intesa con la Fondazione Caponnetto per un progetto di monitoraggio dei circa 682 beni confiscati alla mafia in Toscana, per assicurarne il riutilizzo sociale; un evento pubblico, svolto al Teatro La Compagnia, di approfondimento sulla legalità e il contrasto alle mafie; il progetto di indagine ‘Scuola e Sport per tutti e tutte’ sul piano studente atleta.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

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