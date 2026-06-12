Restyling piazza Matteotti, Ghezzi (FI): "Mi impegnerò perché non diventi un nuovo ghetto"

Prendo spunto da quanto letto in questi giorni sull’ormai imminente rinnovamento di Piazza Matteotti, che il sindaco Mantellassi stesso ha illustrato alla cittadinanza lo scorso 8 giugno, per fare qualche riflessione.

Questa Amministrazione ha tolto le panchine ovunque nel centro di Empoli e persino in taluni parchi cittadini - Parco della Rimembranza e Parco Via XI Febbraio per citarne due - mentre qui verranno implementate. Nel Comune di Empoli la qualità della manutenzione del verde pubblico è sotto gli occhi di tutti. Proprio in Piazza Matteotti sono anni che non vengono potati gli alberi, e neppure tolti quelli secchi, ma nonostante ciò verrà incrementato il verde del 35%. Quando si parla di tutela o incremento del verde in me troveranno sempre un’alleata ma prima di realizzare parchi, suggerisco di imparare a manutenere giardini.

Per il nuovo volto della Piazza si è anche pensato di realizzare una fontana a sfioro con giochi d’acqua come un po’ ovunque presente nelle aree pubbliche attrezzate delle grandi città. Mi immagino, nelle torride giornate estive, come quest’area sarà gremita di avventori fragorosamente felici per aver trovato ristoro dalla calura.

L’acqua sarà la protagonista della nuova Piazza Matteotti non solo per i giochi d’acqua ma anche perché Acque Spa vi installerà un fontanello di acqua pubblica a cui i cittadini del centro potranno recarsi anche a piedi per attingervi l’acqua da portare a casa. In questo accresciuto “polmone verde”, in prossimità di Piazza Madonna della Quiete e di tutto il centro storico, che avrà più sedute delle attuali, aree gioco rinnovate compresa una fontana con giochi d’acqua, quale idea migliore se non quella di aprirvi anche un bar in un bel chiosco? Del resto lo avevo proposto io stessa per l’area più interna del Parco Mariambini insieme alla realizzazione di uno skate-park.

L’investimento è senza dubbio importante, si parla di 850.000.000 di euro salvo “variazioni future” che è mio dovere monitorare, ma le migliorie sono tante perché oltre a quelle già descritte vi saranno nuove telecamere, che tutti ci auguriamo sempre accese e funzionanti, e una maggiore illuminazione. In tutto ciò non mi capacito come questa Amministrazione abbia potuto escludere Piazza Matteotti dalla perimetrizzazione su cui interviene il “Regolamento Comunale per le aree di valore e pregio del Centro Storico” di cui vanno così fieri il Sindaco e tutta la Giunta. Politicamente comprendo che dopo aver tanto elogiato lo studio della società Simurg di Livorno, che aspettiamo da Marzo che ci venga condiviso, su cui questa Amministrazione ha basato il “Regolamento”, si sia votato contro al mio emendamento nel quale chiedevo di allargarne la perimetrizzazione anche a Piazza Matteotti.

In questo modo però si va a rinnovare una piazza senza garantirne il decoro, la sicurezza e la legalità e neppure salvaguardandola da aperture commerciali che minano il nostro patrimonio storico e culturale. Più che fare attenzione agli schieramenti politici, quando si parla di sicurezza, decoro urbano e tutela delle identità commerciali chi governa ha l’obbligo di agire nell’interesse dei propri cittadini. Mi impegnerò personalmente perché Piazza Matteotti non diventi un nuovo ghetto come già ce ne sono in Empoli, che al posto di un bar non vi si apra un minimarket etnico e che questa piazza non diventi di fatto “i giardini dei nuovi empolesi”; Empoli e i “vecchi empolesi” meritano di meglio!

Claudia Ghezzi - Segretario Comunale Forza Italia Empoli