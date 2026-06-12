Pisa, Autolinee Toscane lancia la fermata digitale

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Tutte le informazioni di viaggio saranno disponibili scansionando un QR code

A Pisaparte la sperimentazione di atche trasforma ogni palina in un punto di accesso digitale atutte le informazioni utili per viaggiare. 

Basta inquadrare il QR Code con lo smartphone: in pochi secondi si apre una pagina dedicata a quella specifica fermata, con tutto quello che serve sapere. Non solo orari programmati, ma anchepassaggi in tempo reale, avvisi, regole di viaggio ecanali di acquisto. 

L’idea è semplice: mettere finalmente tutte le informazioni in un unico posto. Oggii dati di viaggiosonospesso frammentati tra cartelli cartacei e piattaforme digitali.Con il QR Code, invece, la fermata diventa unaporta unica, sempre aggiornata eaccessibile. 

 Il sistema è pensato per essere immediato: niente download, niente app da installare. Solo un gesto, inquadrare il codice, e si ha accesso a un vero e proprio “hub” del trasporto pubblico, costruito su misuraper quella precisa fermata.   

 Il progetto nasce dalla collaborazione tra la Direzione Marketing & Comunicazione e la DirezioneServizionellaSede Operativa di Pisa, che ha curato la mappatura delle fermate e l’installazione sul campo. Un lavoro integrato che mette insieme competenze digitali e conoscenza operativa del territorio, con un obiettivo comune:rendere l’esperienza di viaggio più semplice, chiara e immediata.   

Con questo progetto vogliamo semplificare davvero l’accesso alle informazioni: meno passaggi, meno barriere, più immediatezza. Il QR Code in fermata diventa un punto unico dove trovare tutto quello che serve per muoversi, aggiornato in tempo reale,” commentaTommaso Rosa,Direttore MarketingeComunicazione 

È un’evoluzione naturale del servizio: portiamo l’informazione direttamente sul territorio, nel punto esatto in cui serve. Grazie al lavoro con la Sede Operativa di Pisa possiamo testare sul campo una soluzione concreta e migliorare sulla base dell’esperienza reale dei clienti”aggiungeAlessandro Giardi Capo Movimento di Pisa. 

 

La sperimentazione parte da Pisa, scelta come città pilota per la varietà dei suoiclienti: residenti, studenti, turisti. Un banco di prova ideale per raccogliere feedback reali e migliorare il servizioin vista di una possibile estensioneadaltre città della Toscana. 

Se il progetto funzionerà, le fermate diventeranno sempre più complete, accessibili e aggiornate in tempo reale. In una parola: più utili per chi viaggia. 

Come funziona 

·                     Inquadra il QR Code alla fermata 

·                     Accedi alla pagina dedicata 

·                     Consulta orari gli avvisi ei canali di vendita   

·                     Vedi come acquistare il biglietto e le regole di viaggio 

Tutte le informazioni, in un solo posto, direttamente dal tuo telefono. 

Fonte: at - Ufficio stampa

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