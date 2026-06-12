Pisa, Autolinee Toscane lancia la fermata digitale

A Pisa parte la sperimentazione di at che trasforma ogni palina in un punto di accesso digitale a tutte le informazioni utili per viaggiare.

Basta inquadrare il QR Code con lo smartphone: in pochi secondi si apre una pagina dedicata a quella specifica fermata, con tutto quello che serve sapere. Non solo orari programmati, ma anche passaggi in tempo reale, avvisi, regole di viaggio e canali di acquisto.

L’idea è semplice: mettere finalmente tutte le informazioni in un unico posto. Oggi i dati di viaggio sono spesso frammentati tra cartelli cartacei e piattaforme digitali. Con il QR Code, invece, la fermata diventa una porta unica, sempre aggiornata e accessibile.

Il sistema è pensato per essere immediato: niente download, niente app da installare. Solo un gesto, inquadrare il codice, e si ha accesso a un vero e proprio “hub” del trasporto pubblico, costruito su misura per quella precisa fermata.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra la Direzione Marketing & Comunicazione e la Direzione Servizio nella Sede Operativa di Pisa, che ha curato la mappatura delle fermate e l’installazione sul campo. Un lavoro integrato che mette insieme competenze digitali e conoscenza operativa del territorio, con un obiettivo comune: rendere l’esperienza di viaggio più semplice, chiara e immediata.

“Con questo progetto vogliamo semplificare davvero l’accesso alle informazioni: meno passaggi, meno barriere, più immediatezza. Il QR Code in fermata diventa un punto unico dove trovare tutto quello che serve per muoversi, aggiornato in tempo reale,” commenta Tommaso Rosa, Direttore Marketing e Comunicazione.

“È un’evoluzione naturale del servizio: portiamo l’informazione direttamente sul territorio, nel punto esatto in cui serve. Grazie al lavoro con la Sede Operativa di Pisa possiamo testare sul campo una soluzione concreta e migliorare sulla base dell’esperienza reale dei clienti” aggiunge Alessandro Giardi Capo Movimento di Pisa.

La sperimentazione parte da Pisa, scelta come città pilota per la varietà dei suoi clienti: residenti, studenti, turisti. Un banco di prova ideale per raccogliere feedback reali e migliorare il servizio in vista di una possibile estensione ad altre città della Toscana.

Se il progetto funzionerà, le fermate diventeranno sempre più complete, accessibili e aggiornate in tempo reale. In una parola: più utili per chi viaggia.

Come funziona

· Inquadra il QR Code alla fermata

· Accedi alla pagina dedicata

· Consulta orari gli avvisi e i canali di vendita

· Vedi come acquistare il biglietto e le regole di viaggio

Tutte le informazioni, in un solo posto, direttamente dal tuo telefono.

Fonte: at - Ufficio stampa

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