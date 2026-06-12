Dalla primaria Pascoli alla Del Monte e a Bonito: l'esperienza dei piccoli di Fucecchio

Scuola e Università Fucecchio
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Una giornata all'insegna della scoperta, della manualità e della formazione sul campo. È quella vissuta lo scorso mercoledì 3 giugno dagli alunni e dalle alunne delle classi 2A e 2B della scuola primaria "G. Pascoli" di Fucecchio, protagonisti di una speciale e stimolante uscita didattica a Lucca.

Le scolaresche sono state calorosamente ospitate in via di Tiglio dalla Cooperativa Del Monte, dinamica realtà che fa parte del Gruppo Giannechini. Per ottimizzare l'esperienza e garantire la massima partecipazione di tutti, i piccoli studenti sono stati divisi in due gruppi, i quali si sono alternati a rotazione in due distinte attività laboratoriali.

Presso la "Cooking Lab" della Del Monte i bambini hanno potuto indossare i panni di veri e propri chef,  con tanto di cappello e grembiulino, sperimentando in prima persona e con grande divertimento la preparazione di soffici pancake decorati con frutti di bosco, marmellate o cioccolato.

L'altro gruppo è stato invece guidato alla scoperta della storica Torrefazione Bonito; qui i ragazzi hanno seguito un affascinante percorso didattico che ha permesso loro di conoscere da vicino i segreti della filiera e i vari passaggi di trasformazione del caffè.

Ad accompagnare e supportare gli alunni in questa avventura fuori porta sono state le insegnanti S. Chiarugi, F. Bertini e M. Peruzzi, che hanno espresso grande soddisfazione per l'attenzione e l'entusiasmo dimostrati da tutta la platea scolastica.

Il successo dell'iniziativa è stato possibile anche grazie alla sinergia con le realtà locali. Le docenti e la scuola hanno infatti espresso un particolare ringraziamento alla Fucecchio Servizi Srl, che ha offerto ai ragazzi la splendida opportunità di raggiungere Lucca in piena sicurezza e comfort, mettendo a disposizione un moderno pullman Gran Turismo.

Fonte: Ufficio Stampa

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