Ricotta giura come sindaca: si insedia il Consiglio a Calci

Ieri, giovedì 11 Giugno, a seguito delle elezioni amministrative svoltesi a fine Maggio, si è insediato il nuovo consiglio comunale di Calci e Valentina Ricotta ha giurato come sindaca. A lei il compito di guidare l’amministrazione comunale della Valgraziosa per i prossimi cinque anni.

Come presidente del consiglio comunale è stato eletto Angelo Mignosa, in continuità con la precedente legislatura, mentre in qualità di vicepresidente è stata eletta Serena Sbrana.

Per la lista di maggioranza “#Calcivale - Centosinistra per Calci” siedono in consiglio comunale, oltre alla sindaca Ricotta e al presidente Mignosa, Andrea Gambini (caopogruppo), Sandro Bernardini, Elisa Cicconetti, Luca Fanucci, Fabio Mencarelli, Maria-Grazia Micella e Luca Pierini.

Mencarelli e Pierini sono anche assessori, componenti la giunta comunale. Come già comunicato nei giorni scorsi, completano la giunta Valentina Marras (vicesindaca) e Antonella Labruzzo, che hanno rinunciato entrambe alla carica di consigliere comunale.

Per la lista di minoranza “Calcinsieme” siedono in consiglio, oltre alla vicepresidente Sbrana, Valter Mignani (capogruppo), David Buselli e Graziano Poli.

La sindaca Valentina Ricotta ha quindi presentato le “Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato". Queste ricalcano il programma elettorale della lista “#Calcivale - Centrosinistra per Calci”, promosso dalla maggioranza di cittadini e cittadine recatisi alle urne.

“Ci aspettano cinque anni in cui il nostro lavoro sarà come sempre al servizio della comunità e del territorio - il commento della prima cittadina -, per la realizzazione di progetti concreti che guardano al benessere delle persone, alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo economico e sociale”.

Durante la seduta, infine, sono state svolte tutte le formalità previste per il primo consiglio, come la nomina della commissione elettorale comunale, la nomina della commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari, la nomina dei membri delle commissioni consiliari permanenti, la nomina della commissione consiliare per i referendum e la definizione degli indirizzi per la nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.

Fonte: Ufficio Stampa

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