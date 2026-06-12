Sporcizia e infestanti nel locale, ristorante chiuso dai NAS a Livorno

Cronaca Livorno
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Denunciato il titolare e sanzione da 3mila euro. Il locale resterà chiuso fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa

I carabinieri del NAS di Livorno, con il supporto dell'Asl, hanno sospeso l'attività di un ristorante del capoluogo e denunciato il titolare. Il provvedimento è scattato a seguito di un controllo effettuato dai militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, che hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie all'interno dell'esercizio. Al titolare sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per 3mila euro.

Secondo quanto accertato, i locali presentavano condizioni di scarsa igiene dovute alla presenza di sporco accumulato nel tempo e di infestanti rinvenuti sia all'interno delle esche di cattura sia in diversi punti della pavimentazione. Per le irregolarità emerse, l'Azienda Sanitaria ha disposto l'immediata sospensione dell'attività di preparazione e somministrazione degli alimenti. Il locale potrà riaprire soltanto dopo la completa eliminazione delle criticità riscontrate e il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente.

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