Rotary Club Santa Croce Comprensorio del Cuoio: una serata dedicata alla prevenzione cardiologica e alla salute dei giovani

Giovedì 11 giugno 2026, presso il ristorante La Casa Rossa, si è svolta una significativa conviviale del Rotary Club Santa Croce sull’Arno - Comprensorio del Cuoio, interamente dedicata al tema della prevenzione e della salute, con particolare attenzione alla cardiologia e alla tutela dei giovani.

Ospite e relatore della serata è stato il Prof. Alberto Giannoni medico cardiologo e, docente presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che ha affrontato con grande competenza e capacità divulgativa un argomento delicato e di grande attualità: la morte cardiaca improvvisa in età giovanile.

Nel corso del suo intervento, il Prof. Giannoni ha illustrato le principali cause delle aritmie cardiache nei giovani, riconducibili a problematiche della muscolatura cardiaca, delle coronarie o dei meccanismi di gestione delle scorie cellulari. Un ruolo importante è spesso svolto anche dagli stili di vita e dalle abitudini legate al consumo di sostanze quali drink energizzanti, alcool e droghe. In altri casi, invece, le cause sono di natura genetica e pertanto più difficili da individuare.

Il relatore ha evidenziato come tali eventi possano verificarsi non solo durante l'attività fisica ma anche in condizioni di riposo, persino durante il sonno. Tuttavia, grazie all’introduzione e alla diffusione della medicina sportiva e degli screening preventivi, il numero dei casi si è notevolmente ridotto nel corso degli anni.

Particolarmente apprezzata è stata la presentazione dell’attività di studio e ricerca scientifica portata avanti dal Prof. Giannoni, dalla quale è nata una proposta di legge successivamente approvata dalla Regione Toscana. Il provvedimento consentirà di finanziare un importante progetto di prevenzione nelle scuole, finalizzato alla formazione degli insegnanti degli istituti secondari di secondo grado sulle tecniche di rianimazione cardio-polmonare. Saranno poi gli stessi docenti, secondo un modello formativo a cascata, a trasferire tali competenze agli studenti.

L’intervento si è concluso con un messaggio di fiducia e speranza nel futuro, sottolineando l’importanza della formazione delle nuove generazioni e dei giovani medici come strumento fondamentale per prevenire eventi tanto drammatici e salvare vite umane.

Sul tema è intervenuto anche il Dott. Andrea Pieroni, già Presidente della Provincia di Pisa ed ex Consigliere Regionale, che ha sostenuto e approvato la proposta di legge regionale. La sua testimonianza ha rappresentato un importante esempio di come, in determinate circostanze, anche la politica possa svolgere un ruolo concreto nel trasformare gli studi e la ricerca scientifica in strumenti utili e tangibili a beneficio dell’intera comunità.

La serata è stata inoltre allietata dalla presenza dei pittori di Santa Croce sull’Arno, che hanno donato alcune loro opere assegnate all’asta ad alcuni soci del Club nel corso della conviviale del 28.05.2026 per una raccolta fondi destinata ai progetti di solidarietà del Club, e di Don Donato, Parroco di Santa Croce sull’Arno. Presenti anche la moglie, il figlio e il fratello del Prof. Alberto Giannoni, da sempre amici del Rotary Club Santa Croce Comprensorio del Cuoio.

Un incontro di grande valore umano e culturale che ha confermato ancora una volta l’impegno del Rotary nel promuovere la salute, la prevenzione e la diffusione della conoscenza come strumenti di crescita e servizio per la comunità.

Fonte: Rotary Club Comprensorio del Cuoio