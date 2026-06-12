Ruba cellulare e aggredisce la vittima, 49enne in manette

Ha rubato il cellulare a una persona e poi l'ha aggredita. È successo a Pontedera in un immobile abbandonato in via Brigate Partigiane la mattina del 10 giugno.

La vittima ha denunciato tutto ai carabinieri. Ha detto di essersi accorta del furto e di aver chiesto lumi al responsabile. Questi però avrebbe colpito l'altro e sarebbe scappato. Il ladro, un 49enne di origini straniere, è stato poi bloccato poco dopo.

Mentre la vittima era in pronto soccorso per farsi curare, il 49enne è stato arrestato e sottoposto alla misura dell'obbligo quotidiano di presentazione alla Polizia Giudiziaria.