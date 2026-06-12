San Miniato Basso accoglie molta gente per la prima di 'Pinocchio in Strada'

Pinocchio In Strada non tradisce le aspettative e fa registrare una vera invasione di persone, famiglie e visitatori dall'intera area del Cuoio e non solo per il primo degli appuntamenti a tema anni '90 che animeranno San Miniato Basso nei giovedì di giugno.

“Pinocchio in Strada” è organizzato dall’Associazione Commercianti Centro Commerciale Naturale San Miniato Basso in collaborazione con Confcommercio Pisa, con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di San Miniato, San Miniato Promozione, Associazione Culturale Pinocchio a i' Pinocchio, la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa e il contributo degli sponsor Macelleria Lo Scalco, Sanminiatese Strade, Gioielleria Oromoda, Studio Tani e Autodemolizione Leporatti.

“Una serata veramente incredibile che ha visto tantissime persone affollare la Tosco-Romagnola, con presenze superiori a quelle dell'anno scorso” le parole piene di soddisfazione del presidente del Centro Commerciale Naturale San Miniato Basso Pierfranco Speranza “Pinocchio In Strada si conferma un appuntamento attesissimo e il tema di questa edizione dedicata ai mitici anni '90 ha contribuito a richiamare tantissimi ragazzi e ragazze in una serata dove musica, animazione, giochi, spettacoli e buon cibo sono stati protagonisti assoluti nel “Party '90”, trascinato dal ritmo di “Max per sempre”, la tribute band di Max Pezzali che porta l'energia e il mito degli 883 in tutta Italia”.

“Per Pinocchio In Strada è stato veramente un esordio da incorniciare, un successo reso possibile dalla partecipazione attiva di un grandissimo numero di attività, negozi e pubblici esercizi che permettono di rendere Pinocchio In Strada un'istituzione e un vero motore per la comunità, quest'anno con un programma di livello assoluto. Siamo sicuri che anche i prossimi giovedì al 'Pinocchio' saranno un grande successo” le parole del coordinatore sindacale diConfcommercio Pisa Luca Favilli.

Prossimi appuntamenti giovedì 18 giugno con la cena spettacolo “Sarabanda Food&Drink”, la cena animata in strada sotto le stelle che vedrà una lunghissima tavolata allestita sulla via Tosco-Romagnola Est, e giovedì 25 giugno in via Aporti (zona Coop), il gran finale con “Voglio tornare negli anni '90”, il live show anni '90 più grande d'Italia, protagonista con più di 200 datte sui palcoscenici di tutto il Paese con un grande spettacolo che farà immergere il pubblico nella vera atmosfera del decennio che ha rivoluzionato la musica.

Fonte: Confcommercio - Ufficio stampa