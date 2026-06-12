Santa Maria a Monte, due furti in tre giorni: gioielleria nel mirino dei ladri

"Sono profondamente dispiaciuta da quanto accaduto e desidero far giungere ai titolari della gioielleria la vicinanza dell'intera comunità di Santa Maria a Monte. Subire un episodio criminoso è sempre un fatto grave, ma dover affrontare due assalti in tre giorni rappresenta un colpo durissimo, non solo dal punto di vista economico, ma anche umano e psicologico". Così la sindaca di Santa Maria a Monte, Manuela Del Grande, è intervenuta a seguito della seconda spaccata in pochi giorni alla gioielleria Bianchi, storica attività del centro storico del paese.

L'esercizio, come riportato dai quotidiani locali, aveva subito il primo furto nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 giugno. Neanche tre giorni dopo, appena il tempo di sostituire la serratura, i malviventi sono tornati a colpire alle prime ore di oggi, intorno alle 3. In entrambi i casi, sembra che i ladri abbiano utilizzato attrezzi professionali per divellere la serranda, introdursi nel negozio e sottrarre gioielli e altri preziosi, in particolare quelli esposti nelle vetrine. Non è chiaro se dietro ai due colpi vi siano le stesse persone, ma i carabinieri, intervenuti sul posto, stanno cercando di individuare i responsabili, mentre alla Gioielleria Bianchi si fa ancora la conta dei danni.

"Confido nel lavoro delle forze dell'ordine, che ringrazio per il tempestivo intervento e per l'attività investigativa che stanno portando avanti con grande impegno e professionalità - prosegue Del Grande – affinché i responsabili possano essere individuati e assicurati alla giustizia. È fondamentale garantire sicurezza ai cittadini e alle attività economiche che ogni giorno contribuiscono alla vitalità e all'identità del nostro territorio".

"In questo momento - conclude la sindaca - voglio incoraggiare i titolari della gioielleria a proseguire la loro attività con coraggio e determinazione, forti della vicinanza di una comunità che si stringe attorno a voi, con la convinzione che da episodi così gravi si possa uscire insieme, facendo prevalere i valori della legalità, della solidarietà e del rispetto, che purtroppo non sono così scontati".