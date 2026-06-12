Scontro tra moto sulla via Pisana a Lucca: morto un centauro

Tragico incidente stradale nel primo pomeriggio lungo la via Pisana, nella frazione di Cerasomma, dove uno scontro tra due motociclette si è concluso con la morte di un centauro. La vittima è Fabio Maltese, padre del consigliere comunale Niccolò Maltese.

Secondo le prime informazioni, l’impatto è avvenuto intorno alle 13.20 e ha coinvolto due moto che procedevano in direzioni opposte. La collisione è stata particolarmente violenta e non ha lasciato scampo a uno dei conducenti, un uomo di circa 50 anni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato le manovre di soccorso, ma per la vittima non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Le dinamiche dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire con precisione la sequenza dello schianto.

"Esprimo profondo dolore per la tragica scomparsa di Fabio Maltese, rimasto coinvolto oggi in un gravissimo incidente avvenuto nei pressi di Cerasomma. Fabio era il padre del nostro consigliere comunale Niccolò Maltese. Alla moglie, al consigliere Niccolò Maltese e ai suoi fratelli, ai familiari tutti e agli amici più cari giunga il forte abbraccio dell’intera amministrazione comunale in questo momento di immenso dolore", così il sindaco Mario Pardini.

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