Leggerissimo: "La mia cantina segreta" di Stefano Quaglierini

Cultura Toscana
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Stefano Quaglierini è uno dei divulgatori del vino più famosi d'Italia. Partito dalla piccola Staffoli, nel comune di Santa Croce sull'Arno, si è imposto come uno dei volti e dei nomi più importanti quando si parla di vino, specialmente sui social network col progetto Italian Wines. Da poche settimane ha dato alle stampe per Rizzoli il suo secondo libro, "La mia cantina segreta. 15 vini che devi scoprire", un volume consigliatissimo a chi ama il vino, ma non solo a loro.

Quaglierini parte dalla domanda della domande: come si costruisce una cantina perfetta? Il quesito è molto soggettivo, personale, ma il giovane divulgatore lo declina con un'ottima sapienza nella scrittura e con un'evidente conoscenza più che approfondita dell'argomento. Con leggerezza e simpatia, ma senza mai risultare affatto banale, ecco che ci prende per mano e ci accompagna in giro per l'Italia alla ricerca di bottiglie dalle storie particolarissime.

Si parla di vini in cui si "torna alla terra", ma anche di scelte personali dei viticoltori che sono radicali o rivoluzionarie, per non parlare di quelle etichette nate quasi per gioco o sfida. Non è un semplice elenco di vini, è un resoconto scritto benissimo e che coinvolge, con tante storie diverse che sembrano più racconti che saggi di enologia. Si annusano e si assaporano in queste vicende la genuinità e il sapere che Quaglierini mostra nel suo lavoro sui social.

Titolo: La mia cantina segreta. 15 vini che devi scoprire
Autore: Stefano Quaglierini
Casa editrice: Rizzoli
Anno di pubblicazione: 2026 
Pagine: 240 
Prezzo di copertina: 29.90 euro

 

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