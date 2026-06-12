Tragedia in mare a Marina di Pietrasanta, muore 25enne

Tragedia in mare a Marina di Pietrasanta dove nella sera di giovedì 11 giugno un giovane di 25 anni ha perso la vita. Si trovava in acqua insieme ad altre due persone quando i tre si sarebbero trovati in difficoltà. Intorno alle 20.45 è partita la chiamata ai soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari e la Capitaneria di porto, che ha recuperato il giovane mentre gli altri due coinvolti erano riusciti a tornare a riva. Nonostante l'intervento dei soccorsi, per il 25enne non c'è stato niente da fare ed è stato constatato il decesso.

Alla stessa ora un'altra chiamata è giunta ai soccorsi, per tre giovani in difficoltà in mare in Darsena a Viareggio. In questo caso sono intervenuti per il recupero i bagnini, portandoli in salvo.

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