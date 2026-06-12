Ultime serate di musica 'Jump' al parco di Serravalle di Empoli

Un viaggio che ha ancora molto da raccontare. Il mondo ‘jumpers’ non è stanco e vi aspetta al parco di Serravalle di Empoli per continuare questa esperienza piena di energia insieme con 'Jump Festival'. Stasera (12 giugno) sul palco ci saranno loro in “Combinazione”: il trio che vi farà ballare e sudare, Mario Più, Ricky Le Roy e Luca Pechino. Ingresso libero.

Un tuffo nel passato, dalla primavera 1997 insieme a Joy Kitikonti, Franchino – indimenticabile - e Zicky sono i protagonisti della nightlife italiana più alternativa e trasgressiva. Si uniscono ed insieme a Leonardo, nelle vesti di manager, danno vita alla Metempsicosi Artisti Indipendenti.

Da vent’anni Metempsicosi è un team unico nel suo genere, un progetto che ha rappresentato e rappresenta ancora oggi un polo centrale della scena club italiana.

Nonostante tutto, gli artisti Metempsicosi sono stati e restano tra i dj’s ed mc’s più amati nei club di tendenza della penisola: dai primi anni alternativi e trasgressivi dell’Imperiale, alle indimenticabili notti dell’Insomnia Discoacropoli, dal BXR Superclub, alle estati a Riccione, dal Jaiss e molti altri.

Il “Jump festival” calerà il sipario con le ultime due serate sabato 13 giugno, al ritmo incalzante di “Voglio tornare negli anni ’90”: il palco sarà un’esplosione di colori, ricordi, ritmi coinvolgenti che vi riporteranno alle le hit che vi hanno fatto ballare negli anni 90. Tutto in una notte!

Domenica 14 giugno, Gianni Drudi in concerto. Una performance che riporterà alle menti tanti tormentoni dell’estate all’italiana. E per finire in bellezza, Jack Mazzoni per un dj set avvolgente!

La manifestazione a firma associazione Jump Live di Empoli, è patrocinata dal Comune di Empoli e rientra nella programmazione “Uno spettacolo d’estate”

Fonte: Ufficio Stampa