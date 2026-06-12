Uomo trovato morto in un parcheggio a Empoli

Cronaca Empoli
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L'uomo sarebbe morto a causa di un malore

Un uomo di 50 anni, cittadino romeno, è stato trovato morto nel pomeriggio nel parcheggio di un supermercato in via Livornese a Empoli. A dare l'allarme al 118 è stato un amico che si trovava con lui al momento dei fatti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, una pattuglia della polizia, il pubblico ministero di turno e il medico legale per gli accertamenti del caso. Da un primo esame effettuato sul corpo non sarebbero emersi segni di violenza. L'uomo sarebbe morto a causa di un malore.

Sono in corso ulteriori verifiche per chiarire le cause del decesso.

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