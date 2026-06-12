Un caso di West Nile a Bagno a Ripoli: in corso l'organizzazione degli interventi di disinfestazione

Un caso di infezione da West Nile Virus è stato segnalato al Servizio di Igiene Pubblica e della Nutrizione - zona Firenze 1 in una paziente adulta attualmente ricoverata presso un ospedale dell’Azienda Usl Toscana centro, residente nel Comune di Bagno a Ripoli. Attualmente la persona è in buone condizioni cliniche.

Sono stati avviati gli interventi previsti dai Piani nazionali e regionali di prevenzione, delle arbovirosi adottando le misure precauzionali per prevenire la trasmissione dell’infezione. Il Comune di Bagno a Ripoli e il Servizio di Igiene Pubblica Firenze 1 stanno predisponendo interventi di disinfestazione contro le forme adulte di zanzara comune nei siti ritenuti più sensibili (ospedale, aree ricreative, parchi pubblici, ecc.) con l’obiettivo di ridurre drasticamente la presenza di tali vettori. Verranno, inoltre, intensificate le attività di rimozione delle raccolte di acqua dove la zanzara può proliferare nonché quelle larvicide nelle raccolte di acqua non eliminabili come, ad esempio, i pozzetti grigliati. Si ricorda, in generale, l’importanza di adottare le misure di prevenzione della proliferazione delle zanzare anche nelle pertinenze private, come l’eliminazione delle raccolte di acque e l’adozione di trattamenti larvicidi.

L’infezione da West Nile Virus decorre in maniera asintomatica nella maggior parte dei casi. Il 20% dei pazienti presenta una sindrome simil-influenzale, mentre molto raramente (meno dell’1% dei casi) si possono sviluppare complicanze neurologiche. L’infezione è trasmessa all'uomo tramite la puntura della zanzara comune (“Culex pipiens”) solo se nella stessa è presente il virus; la zanzara comune è attiva principalmente nelle ore serali e notturne. L’infezione non si trasmette da persona a persona.

"La Ausl Toscana Centro mi ha informato che è stato riscontrato un caso di virus West Nile sul nostro territorio, nella frazione di Grassina, nella zona di via Alessandro Manzoni - ha detto il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti -. Il primo pensiero va alla persona contagiata, con l'auspicio che si rimetta quanto prima. Il virus, come molti di voi sapranno, si trasmette tramite puntura di zanzara, che si può infettare dopo un contatto con alcune specie di uccelli, che costituiscono il serbatoio naturale della malattia. Il virus West Nile non viene trasmesso per contagio da persona a persona, ma solo attraverso la puntura di una zanzara infetta"

"Appena appresa la notizia del caso di infezione, mi sono immediatamente attivato per chiedere a Plures Alia di effettuare subito la bonifica delle aree interessate, in particolare in tutte le vie limitrofe alla zona interessata e anche, per estrema sicurezza, del giardino pubblico di via Dante Alighieri. Il trattamento verrà eseguito già da stasera, per questo il giardino verrà chiuso al pubblico fino a domani mattina", ha proseguito Pignotti.

"Dal momento che dal trattamento restano escluse le aree private, chiedo a tutti i cittadini di partecipare attivamente per prevenire e rimuovere eventuali focolai larvali dai propri giardini. Allo stesso modo, è fondamentale che tutti adottino misure per proteggersi e prevenire la puntura di zanzare. La situazione al momento non desta preoccupazione, ma è importante che tutti facciano attenzione e adottino le misure precauzionali previste", ha concluso il sindaco.

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