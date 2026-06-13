A Spicchio-Sovigliana torna la Festa della Musica

Torna a Spicchio-Sovigliana la Festa della Musica, giunta alla sua 32esima edizione in Italia e all'11esima a Vinci. Un appuntamento ormai consolidato che, come ogni anno, il 21 giugno celebra il solstizio d'estate portando la musica nelle strade e nelle piazze di tutta Europa.

Grazie alla collaborazione tra il Comune di Vinci e il CFCM - Centro di Formazione e Cultura Musicale di Sovigliana, e con l'ospitalità della Sagra della Chiocciola, il Parco dei Mille si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto. Dalle 21 fino a tarda sera, l'area sarà animata da strumenti, suoni e melodie che accompagneranno il pubblico in una serata all’insegna della musica dal vivo.

Nell'anfiteatro del parco si terrà il concerto del laboratorio 'Band in Progress' del CFCM. Sul palco si alterneranno diverse band composte da musicisti e allievi della scuola di musica di Sovigliana, che proporranno un repertorio di brani dedicati al tema dell'ingegno, in omaggio al genio di Leonardo da Vinci.

Fonte: Ufficio Stampa