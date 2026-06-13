Aqua Tempra protagonista al Trofeo Pegaso di Piombino

La splendida cornice di Piazza Bovio a Piombino ha ospitato oggi, sabato 13 giugno, il Decimo Trofeo Pegaso, gara di nuoto in acque libere che ha visto protagonista la squadra master di Aqua Tempra, espressione delle piscine di Empoli e Fucecchio, con una partecipazione straordinaria per numeri ed entusiasmo.

Una giornata intensa, scandita da due prove: nella mattina gli atleti si sono cimentati nella gara dei 2.510 metri, mentre nel pomeriggio è stato il momento del miglio marino, entrambe disputate nelle acque antistanti la suggestiva piazza, con il Tirreno a fare da protagonista assoluto.

Ben trentadue atleti hanno preso il via, rappresentando un arco generazionale davvero unico: dai nati nel 1965 fino ai più giovani del 2005, quarant'anni di storie, di vasche e di passione per l'acqua che si sono ritrovati fianco a fianco a sfidare il mare di Piombino. Una squadra che è, prima di tutto, una comunità.

Più che una gara, il Trofeo Pegaso si è trasformato in una festa di sport, di amore per il mare e per il nuoto in tutte le sue forme. L'atmosfera di Piazza Bovio, affacciata sul Tirreno, ha fatto da palcoscenico perfetto a un evento che celebra i valori più autentici dello sport: il sacrificio, la condivisione e la gioia di nuotare insieme, a qualsiasi età.

Un risultato reso possibile dal lavoro eccezionale dei due allenatori del team AquaTempra: Yuri Puccioni, guida della squadra master della piscina di Empoli, e Marco Trassinelli, responsabile del gruppo master di Fucecchio. La loro dedizione, la loro competenza e la loro capacità di motivare atleti di generazioni diverse hanno costruito un gruppo coeso e appassionato, che oggi a Piombino ha dimostrato tutto il proprio valore.

Il Decimo Trofeo Pegaso si chiude così con un bilancio più che positivo per AcquaTempra: non solo per i risultati sportivi, ma per lo spirito con cui trentadue nuotatori hanno abbracciato il mare, il loro sport e la loro squadra.

Fonte: Ufficio Stampa

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