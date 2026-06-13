"Basta guerre, costruiamo pace": a Fucecchio una serata di approfondimento e solidarietà per il Medio Oriente

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Mercoledì 17 giugno alla Fondazione I Care la relazione del professor Marco Tremori e le testimonianze di due cittadine di Gaza rifugiate a Fucecchio. A seguire la cena di solidarietà per la Palestina

"Basta guerre, costruiamo pace": è questo il forte slogan che apre l'invito a partecipare alla serata di approfondimento e solidarietà dedicata al martoriato Medio Oriente, in programma presso la Fondazione I Care, in via 1° Settembre a Fucecchio, mercoledì 17 giugno 2026 a partire dalle ore 18.30.

Per costruire la pace, oltre alla buona volontà, è necessario anzitutto conoscere e comprendere una realtà spesso raccontata attraverso notizie frammentarie e condizionata dalla propaganda che, tragicamente, precede e accompagna ogni guerra. Il professor Marco Tremori, esperto di geografia umana e studioso della storia del Medio Oriente, attraverso un'analisi che integra storia e geopolitica nella dimensione umana e spaziale, introdurrà la drammatica crisi che stanno vivendo le popolazioni di quell'area così vicina all'Europa. Il suo intervento sarà arricchito dalle testimonianze dirette di Amneh Jundieh e Mohasen Jundieh, due cittadine di Gaza attualmente rifugiate a Fucecchio insieme alle loro famiglie.

Alla Palestina sarà dedicata anche la cena di solidarietà che, alle ore 20.00, si terrà sulla terrazza della Fondazione. L'iniziativa rientra nella campagna di crowdfunding a sostegno della seconda edizione del Festival culturale "Intrecci di Rotte", che si svolgerà tra le Torri e la Limonaia del Parco Corsini nel prossimo mese di settembre.

Per informazioni e prenotazioni: Associazione Popoli Uniti-tel. 339 414 2903-347 621 2721

Fonte: Associazione “ Popoli Uniti” di Fucecchio

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