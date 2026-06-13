Brusco calo della portata dell'Arno, disservizi idrici a Firenze e Prato

Nel corso della giornata di venerdì 12 si sono registrati due momenti di forte riduzione della portata del fiume Arno, del tutto inattesi essendo normalmente in funzione il rilascio dalla diga di Bilancino. La prima nel corso della mattinata, la seconda nel corso della serata dalle ore 20 circa e durata fino alle ore 23.

Tale riduzione della portata in Arno in corrispondenza dell’opera di presa dell’impianto di potabilizzazione dell’Anconella ha comportato l’impossibilità per Publiacqua di garantire l’ordinaria capacità produttiva di acqua potabile immessa in rete, ridottasi, in particolare nella serata di sabato, di oltre il 30%.

Ciò ha determinato diffusi abbassamenti di pressione in rete e mancanze d’acqua nella città di Firenze e Prato, in particolare nelle ore serali di venerdì. Publiacqua si è subito confrontata con il Genio Civile della Regione Toscana per verificare le cause della suddetta situazione anomala.

L’intervento del Genio Civile ha consentito di ristabilire il normale deflusso del fiume Arno e, a tarda serata, di riprendere a pieno regime la produzione di acqua potabile dall’impianto dell’Anconella. Verso le ore 23 le pressioni nelle città di Prato e Firenze erano tornate a valori normali. Ci scusiamo con i cittadini per questo disservizio non dovuto a Publiacqua ma causato da eventi in corso di analisi da parte dello stesso Genio Civile.

Fonte: Ufficio stampa Publiacqua