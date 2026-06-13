Calisthenics, Pietro Ferzola di Ponte a Egola sale sul podio ai Campionati Italiani

Pietro Ferzola, 26 anni, residente a Ponte a Egola e istruttore presso la palestra Energy Fitness diPontedera, ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani di Calisthenics (disciplina Endurance) nell'ambito della Endurance Cup Vulcano Fitness, svoltasi al Rimini Wellness il 30 e il 31 maggio 2026. Una gara di resistenza per piccoli grandi uomini d'acciaio, dove il corpo è allo

stesso tempo attrezzo e motore: trazioni, push-up, muscle-up, dip alla sbarra, tutto da completare nel minor tempo possibile, senza sosta, senza scuse.

E per arrivare in alto non servono grandi impianti o guru da seguire. A volte, come nel caso di Pietro, basta una palestra, tanta costanza e una famiglia che ti ha insegnato il valore del lavoro. Oggi Pietro è uno dei volti dell'Energy Fitness di Pontedera, dove non si limita ad allenarsi ma riesce a trasmettere la sua passione come istruttore. Il bronzo conquistato a Rimini è un premio alla fatica di un giovane che si è affacciato al panorama sportivo nazionale con legittimo orgoglio. La Endurance Cup Vulcano Fitness non è una competizione per tutti. Quest'anno la categoria Intermedio annoverava 93 atleti provenienti da ogni angolo d'Italia. Un parterre tecnico di altissimo livello, dove ogni secondo conta e ogni ripetizione è sotto l'occhio vigile di due giudici, uno che indica gli esercizi da eseguire, l'altro che conta e valida ogni singola ripetizione. Il 30 maggio, nella fase di qualificazione, Pietro ha completato un circuito da 93 ripetizioni in 1 minuto e 37 secondi, superando una qualifica e la fase di taglio. Il giorno successivo è sceso in pedana per la fase ad eliminazione diretta: ai quarti ha battuto il suo avversario con una prova da circa 5 minuti, e in semifinale ha tenuto duro, staccando il pass per la finale.

Tre atleti rimasti in gara, un circuito da circa 194 ripetizioni (incluse prove con zavorra, come se non bastasse la sola gravità) completato in circa 7 minuti. Risultato: terzo posto, podio ai Campionati Italiani. Quello che rende la storia di Pietro Ferzola ancora più straordinaria è il percorso che l'ha portata fin qui: nessun allenatore personale, nessun programma strutturato da una federazione. Pietro è un autodidatta, elemento raro a questi livelli di competizione. Il suo segreto è una disciplina ferrea: 4- 6 sessioni di allenamento a settimana, ciascuna della durata di circa due ore, nella stessa palestra dove oggi insegna.

"Sono davvero felice di come è andata - ha raccontato Pietro - era la mia prima volta nella categoria Intermedio e arrivare sul podio nazionale è una soddisfazione enorme. Questo risultato dimostra che il lavoro paga, ma soprattutto mi dà ancora più fame: voglio continuare a migliorarmi, ad allenarmi con ancora più intensità. Il bello è farlo nella palestra in cui insegno. Ringrazio chi mi ha sempre incoraggiato a proseguire su questa strada e anche chi ha la pazienza di supportarmi in questa avventura".

Il prossimo obiettivo è migliorarsi e magari puntare poi alla categoria Elite, il livello più alto del calisthenics italiano. E se questo è l'inizio, il meglio deve ancora venire.

Fonte: Ufficio stampa

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