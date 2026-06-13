A Camaiore arrestato un 28enne dai carabinieri trovato con hashish

Cronaca Camaiore
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I militari della Stazione di Piegaio hanno trovato circa 160 grammi di hashish, un bilancino e 2.000 euro. Per il giovane, incensurato, l'accusa è di detenzione ai fini di spaccio

Un ventottenne italiano, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri del Comando Stazione di Piegaio nell'ambito di una perquisizione domiciliare. L'operazione è scattata intorno alle 9 di ieri mattina a Camaiore.

Nel corso del controllo il giovane è stato trovato in possesso di circa 160 grammi di hashish, 11 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e circa 2.000 euro in contanti.
Il provvedimento, emesso dalla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale, è conseguente alla richiesta avanzata dai militari dell'Arma di Piegaio che, sviluppando indizi emersi nel corso di un'attività info-investigativa condotta sul proprio territorio, avevano ritenuto il giovane un soggetto di rilevante interesse operativo.

Al termine delle operazioni l'uomo è stato dichiarato in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, dopo le formalità di rito, tradotto presso la propria abitazione a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida prevista per questa mattina.

Gli indiziati sono da ritenere presunti innocenti fino al definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile di condanna all'esito del procedimento penale.

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