Controlli straordinari dei Carabinieri tra i Comuni Medicei e l'Alta Val Bisenzio: identificate 28 persone

Più sicurezza nelle serate del weekend nei territori della provincia di Prato. La Compagnia Carabinieri di Prato, su indicazione del Comando Provinciale e d'intesa con la Prefettura, ha messo in campo nelle serate del 9 e dell'11 giugno mirati servizi di controllo del territorio nei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano e, nell'Alta Val Bisenzio, a Vaiano, Vernio e Cantagallo.

L'operazione rientra nell'attività ordinaria dell'Arma volta a tutelare la sicurezza dei cittadini e a garantire la normale fruizione delle aree più esposte ai reati predatori e contro la persona.

Nei Comuni Medicei il servizio si è svolto la sera del 9 giugno, condotto dal personale della Stazione Carabinieri di Carmignano insieme ai militari della Compagnia Intervento Operativo del 6° Battaglione Toscana, inviati nel pratese a supporto del controllo del territorio e del contrasto alla criminalità diffusa. Nell'Alta Val Bisenzio, l'11 giugno, sono entrati in azione i militari della Stazione di Vaiano, anch'essi affiancati dal 6° Battaglione.

In entrambe le serate i Carabinieri hanno predisposto numerosi posti di controllo nelle zone di maggiore afflusso di persone, in particolare di giovani, per individuare eventuali malintenzionati, prevenire i reati e rafforzare il senso di sicurezza tra cittadini ed esercenti commerciali. Sono stati inoltre passati al setaccio giardini, parcheggi e aree pubbliche di aggregazione, anche per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti.

Il bilancio: 14 militari impiegati per un totale di 6 pattuglie, 28 persone identificate, 8 veicoli controllati, 2 esercizi pubblici verificati e 2 soggetti agli arresti domiciliari sottoposti a controllo. È scattato anche il sequestro amministrativo di modiche quantità di stupefacente. Durante i servizi è stato garantito il pronto intervento per le numerose richieste giunte al numero unico di emergenza 112.

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