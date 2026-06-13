Empoli, la prima Gimkana "Memorial Amerigo Bini" ha riunito 70 giovani pattinatori

Domenica scorsa, 07/06/26, si è svolta ad Empoli, la 1^ Gimkana “Memorial Amerigo Bini”, presso la pista di pattinaggio all’aperto di Via Veronese.

Lo rende noto la presidente della Polisportiva Coop Empoli che insieme a tutto il Consiglio Direttivo ha centrato finalmente l’obiettivo di organizzare un evento in memoria di Amerigo Bini, persona di riferimento per la Polisportiva ma anche per tutto lo sport empolese. La Gimkana, che ha visto la partecipazione di circa 70 atleti dai 4 ai 15 anni, è un evento dove partecipano atleti che non hanno ancora preso parte a nessuna gara ufficiale, per cui il meglio che potesse rappresentare la vita di Amerigo dedicata ai giovani, allo sport, e naturalmente al pattinaggio. Con la

partecipazione di alcuni “vecchi consiglieri”, Guido Guidalotti e Marco Mancini, dell’assessora allo sport del Comune di Empoli, nonché ex pattinatrice della Polisportiva Coop Empoli, Laura Mannucci, Amerigo è stato ricordato per la persona buona che era.

Un momento emozionante si è vissuto quando a conclusione dell’evento, è stata consegnata una targa ricordo alla famiglia di Amerigo, rappresentata per l’occasione dal nipote Marcello Bini.

Tutto lo staff della Polisportiva, ringrazia le società partecipanti, Hockey Empoli – Fi; Oltrarno Pattinaggio – FI; Aquarius – PI e Luna Rossa – PI, che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione; con l’augurio di ritrovarsi ancora numerosi e con lo stesso entusiasmo, vi dà appuntamento al prossimo anno per una nuova edizione

ricca di sport, amicizia e divertimento.

Fonte: Polisportiva Coop Empoli