Empoli, il punto sulle manutenzioni: nuova segnaletica, ripristini murari e sfalci del verde

Come ogni settimana l’assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzioni e al Piano Frazioni e Quartieri del Comune di Empoli, Simone Falorni, fa il punto sullo stato delle cose che riguardano le manutenzioni e la continuazione del ‘Piano Frazioni e Quartieri.

In queste settimane il focus è stato sui lavori di riverniciatura della segnaletica orizzontale a terra in varie vie della città, dei lavori in muratura edile e dello sfalcio dell’erba nelle aree a verde di tutto il territorio comunale coma da cronoprogramma.

SEGNALETICA ORIZZONTALE – Proseguono i lavori di riverniciatura della segnaletica a terra che ha riguardato nelle settimane scorse via Cherubini, via XX Settembre, via Carrucci, per continuare su viale Giotto con incrocio viale Boccaccio e piano piano i lavori interesseranno anche il resto della Statale, per addentrarsi poi, nel centro storico. Sono stati fatti già degli interventi di nuova segnaletica orizzontale su via dei Cappuccini e sul quartiere di Ponzano. Sono stati rifatti gli Stop, gli attraversamenti pedonali, alcuni stalli per disabili, autoveicoli, carico e scarico e motocicli.

MANUTENZIONE MURARIA EDILE – La ditta che si occupa di manutenzione muraria edile ha effettuato lavori di ripristino di un muretto in mattoni, che era stato danneggiato in piazza della Chiesa di Avane, e sempre ad Avane, nella piazza dei Cavalieri Vittorio veneto, è stato riqualificato (previo opere di manutenzione ordinaria) il pallaio con murature nuove nei cordonati, dei muretti laterali nonché la stesura della sabbia di fondo per renderlo nuovamente impiegabile. Questo intervento è stato fortemente richiesto dalla comunità avanese e anche questo intervento rientra nel ‘Piano Frazione e Quartieri’ che questa amministrazione sta portando avanti dal suo avvio.

Sempre restando nel contesto ‘murario’, nei prossimi giorni comincerà la nuova imbiancatura all’interno del Comando dei Vigili del Fuoco (via del Terrafino), nonché interventi sulla copertura dell’edificio ex bagni pubblici (piazza XXIV Luglio), dove ha sede l’associazione Il Ponte.

SFALCI su AREE a VERDE – Questo è il periodo più attenzionato dell’anno per quanto riguarda lo sfalcio del verde e con la stagione primaverile è quella in cui l’erba cresce molto più velocemente, con piogge improvvise e sole. È in fase di conclusione il quarto giro di sfalcio su tutto il territorio comunale (mancano pochissime aree a verde da sfalciare) e da lunedì partirà il nuovo giro, ovvero il quinto della stagione.

"Nonostante come amministrazione si sappia che c’è da fare ancora tanto nella nostra città – ci tiene a sottolineare l’assessore Falorni -, l’ordinarietà è molto importante per la comunità perché parliamo del vissuto delle persone in ogni frazione, nei quartieri e nel centro storico della città e noi cerchiamo di fare tanto, o almeno ci proviamo, anche se a volte sembra non basti, l’impegno che mettiamo è veramente quotidiano, importante e notevole per cercare di tenere sempre più curata e bella la nostra città".

Fonte: Ufficio stampa Comune di Empoli

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