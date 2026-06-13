Ferrovia Porretta-Pistoia, dal 14 giugno nuovi orari: più coincidenze e tempi di viaggio ridotti

Coincidenze più numerose e tempi di viaggio complessivamente ridotti grazie a interscambi più efficienti. Entreranno in vigore a partire da domenica 14 giugno i nuovi orari sulla linea ferroviaria Porretta-Pistoia, frutto del lavoro condiviso tra Regione Emilia-Romagna, Regione Toscana, Trenitalia e Rete ferroviaria italiana per rispondere alle esigenze espresse dai territori attraversati dalla linea e migliorare i collegamenti tra i due versanti dell’Appennino.

Le modifiche intervengono sui principali punti di interscambio della linea, rendendo più agevole il passaggio tra i treni provenienti da Toscana e Emilia-Romagna e riducendo i tempi di attesa nella stazione di Porretta. L'obiettivo è offrire un servizio più rispondente alle esigenze di chi utilizza il treno ogni giorno per studio, lavoro o altre necessità, ma anche rafforzare l'attrattività della linea per chi sceglie di raggiungere le aree montane in treno per turismo e tempo libero.

Questo attraverso una serie di adeguamenti mirati agli orari di alcuni collegamenti, pensati per migliorare le coincidenze nella stazione di Porretta, snodo strategico per i collegamenti ferroviari tra Toscana ed Emilia-Romagna.

Nei giorni feriali il servizio verrà ottimizzato con la realizzazione di due nuove coincidenze per Pistoia, portando il totale delle coincidenze nelle due direttrici da 7 a 9. A queste si aggiungono due coincidenze migliorate per i collegamenti verso Bologna. Anche nei giorni festivi il servizio si rafforza, con una nuova coincidenza per Pistoia, che porta il totale nei due sensi da 7 a 8, e con il miglioramento di una coincidenza per Bologna, grazie alla rimodulazione di alcuni servizi pomeridiani tra Porretta e Pistoia.

"Il rafforzamento dei collegamenti tra i due versanti dell’Appennino – dichiara il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - è di fondamentale importanza per avvicinare le nostre regioni, che già sono contigue per aspetti che riguardano l’economia, la cultura e la storia. Queste modifiche introdotte sulla linea ferroviaria Porretta–Pistoia rispondono in modo puntuale alle richieste dei territori e delle amministrazioni locali. Ringrazio la Regione Emilia Romagna, Trenitalia e Rete ferroviaria italiana per la sinergia che ci consente di migliorare concretamente la vita quotidiana di tante lavoratrici e lavoratori, di tanti studenti e di tutti coloro che utilizzano il treno per spostarsi. Come amministrazioni siamo fortemente impegnate a sviluppare un trasporto su ferro sostenibile ed efficace, per favorire la coesione territoriale e lo sviluppo locale nelle zone del nostro meraviglioso Appennino, che vogliamo valorizzare e rendere sempre più attrattivo".

"Le modifiche all’orario ferroviario della linea Porretta-Pistoia rappresentano un ulteriore passo avanti per migliorare la mobilità tra Emilia-Romagna e Toscana, rendendo gli spostamenti più semplici, rapidi ed efficienti per pendolari, studentesse, studenti, lavoratrici, lavoratori e turisti- afferma il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale -. L’aumento delle coincidenze e la riduzione dei tempi di attesa a Porretta consentiranno infatti collegamenti più agevoli tra i due versanti dell’Appennino, favorendo una maggiore integrazione tra territori che condividono relazioni economiche, sociali e culturali molto strette. Questi interventi vanno nella direzione che, come Regione, abbiamo scelto da tempo, incentivando il ricorso al trasporto pubblico e alla mobilità sostenibile e offrendo servizi sempre più affidabili e rispondenti alle esigenze concrete delle comunità locali - prosegue il presidente-. Collegamenti sicuri, veloci e ben coordinati sono fondamentali per sostenere la vitalità, lo sviluppo e la coesione territoriale dell’Appennino, per questo continuiamo a lavorare insieme alle Regioni coinvolte, a Trenitalia e a Rete ferroviaria italiana per rafforzare l’accessibilità dell’area e garantire alle cittadine e ai cittadini servizi di trasporto sempre più efficienti".

"I nuovi orari che entreranno in vigore dal 14 giugno rappresentano un miglioramento concreto del servizio ferroviario tra Emilia-Romagna e Toscana - affermano l’assessora alla mobilità e trasporti della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, e l’assessore alle infrastrutture per la mobilità, logistica, viabilità e trasporti della Regione Toscana, Filippo Boni -. L’aumento delle coincidenze e la riduzione dei tempi di attesa sono il risultato frutto di un lavoro tecnico complesso e del confronto con le sindache e i sindaci dei Comuni interessati dalla tratta, che si sono fatti interpreti delle esigenze espresse dai territori, reso ancora più delicato dalle caratteristiche di una linea a binario unico. Le modifiche individuate consentono di migliorare l’efficienza complessiva del servizio, valorizzando un’infrastruttura importante per la mobilità tra le due Regioni".

Le variazioni nel dettaglio

Nel dettaglio, il treno regionale Pistoia-Porretta R18150 anticipa la partenza di un minuto (Pistoia 5.59 - Porretta 6.53) per garantire la coincidenza delle 6.58 verso Bologna.

Per quanto riguarda gli spostamenti nei giorni feriali, i treni regionali Porretta-Pistoia R18155 (Porretta 9.35 - Pistoia 10.29) e R18163 (Porretta 18.33 - Pistoia 19.26) posticipano la partenza di 9 minuti per attendere i passeggeri dei treni in arrivo da Bologna. Sempre nei feriali, anche il treno regionale Pistoia-Porretta R18162 viene posticipato di 9 minuti (Pistoia 19.35 - Porretta 20.25) per ridurre al minimo l'attesa del proseguimento verso Bologna delle 20.32.

Solo nei giorni festivi, infine, sarà posticipata di 11 minuti la partenza del treno regionale Porretta-Pistoia R18161 (Porretta 15.35 - Pistoia 16.25) per raccogliere chi arriva da Bologna con il treno delle 15.30. I sistemi di acquisto sono in corso di aggiornamento.

Fonte: Ufficio stampa Regione Toscana e Regione Emilia-Romagna

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