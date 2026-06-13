A Fucecchio inaugurata la targa in ricordo della professoressa Stefania Falchi

Si è svolta questa mattina, presso la scuola secondaria di primo grado Montanelli Petrarca di Fucecchio, la cerimonia di inaugurazione della targa commemorativa dedicata alla professoressa ed ex assessora Stefania Falchi. Un momento particolarmente intenso e partecipato, che ha visto la presenza di amministratori, colleghi, amici, familiari e cittadini che hanno voluto rendere omaggio ad una figura molto amata e stimata dalla comunità.

La sindaca Emma Donnini ha voluto così ricordarla: "Con questa targa vogliamo rendere omaggio a tutto quello che Stefania ci ha dato e fare tesoro del messaggio che ci ha lasciato. Vogliamo ricordare il suo impegno nel mondo della scuola, la dedizione verso gli studenti e il prezioso contributo offerto alla crescita del sistema educativo locale, sia nel corso della carriera da insegnante, sia durante l'incarico di assessora alla pubblica istruzione e alla formazione. Vogliamo e dobbiamo continuare a portare avanti le politiche educative per cui Stefania si è impegnata, ricordando quel suo prendersi cura degli altri, quel sorriso e quella forza con cui ha sempre affrontato la vita".

Presenti, oltre alla prima cittadina, gli assessori Alberto Cafaro, Sabrina Mazzei e Marco Padovani, il presidente del Consiglio comunale Francesco Bonfantoni, la dirigente scolastica Angela Surace e l'ex sindaco Claudio Toni, che la scelse proprio nella sua giunta.

La targa, collocata all'ingresso della scuola, rappresenta un segno tangibile della gratitudine e dell'affetto che la città conserva nei suoi confronti. Nel corso della cerimonia, durante la quale familiari, amici e colleghi sono intervenuti per raccontare aneddoti e ricordi della professoressa Falchi, è stato inoltre presentato il dipinto in omaggio a Stefania, realizzato dall'artista Claudio Occhipinti.

Con questa iniziativa, l'amministrazione comunale e il mondo della scuola hanno voluto rinnovare il proprio ringraziamento a una donna venuta a mancare troppo presto, e che ha dedicato gran parte della sua vita alla formazione delle nuove generazioni e al servizio della città, lasciando un segno indelebile nella storia della scuola e della comunità di Fucecchio.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Fucecchio

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