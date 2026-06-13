Fucecchio, la maggioranza boccia la mozione di Forza Italia sulla 'Rottamazione Quinquies'

Il Consiglio Comunale di Fucecchio ha respinto la mozione presentata dal capogruppo di Forza Italia, Simone Testai, relativa all'adesione del Comune alla cosiddetta 'Rottamazione Quinquies' prevista dal D.L. 38/2026. La proposta prevedeva la possibilità di agevolare la riscossione di alcuni crediti attraverso la riduzione di sanzioni e interessi, senza incidere sul capitale dei crediti stessi, riferiti a posizioni considerate di difficile esazione nei rendiconti dell'Ente.

La maggioranza consiliare composta da PD e Orgoglio Fucecchiese ha votato contro la mozione.

Secondo quanto dichiarato dal capogruppo Simone Testai, "la maggioranza, accettando la proposta, poteva recuperare le imposte senza perdere neanche un euro di capitale, andando incontro alle attività economiche, agli imprenditori e alle famiglie che magari hanno avuto periodi di difficoltà. Per il Comune era un modo per favorire la riscossione senza penalizzare ulteriormente chi ha debiti pregressi. Per i cittadini e le imprese sarebbe stata l'occasione di chiudere le pendenze risparmiando sugli accessori, sanzioni e interessi. Invece il PD assumendo una posizione ideologica ; decide di continuare a non riscuotere crediti difficilmente esigibili, come dimostrano i 5 milioni stralciati negli ultimi due anni, opprimendo chi paga sempre regolarmente con aliquote comunali al massimo dell'IRPEF e dell'IMU – quest'ultima aumentata al massimo anche per le abitazioni locate a canone concordato, creando indirettamente un danno alle fasce più deboli che, decadute le agevolazioni, troveranno sempre più difficoltà a trovare alloggi a canoni accessibili. Un sindaco e una giunta incapaci di riscuotere i crediti e incapaci di intercettare occasioni per recuperare crediti difficilmente recuperabili sono capaci solo di aumentare le tasse e colpire i soliti contribuenti".

Forza Italia annuncia che continuerà a monitorare la situazione e a presentare proposte: "Mentre la maggioranza preferisce voltarsi dall'altra parte davanti a oltre 5 milioni di euro di crediti già stralciati e a un FCDE che supera i 6,5 milioni di euro, immobilizzando risorse che potrebbero essere investite in servizi".