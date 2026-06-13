Incendio in un palazzo a Bibbiena: evacuato l'edificio, nessun ferito

Incendio nel pomeriggio in un palazzo a Bibbiena, in provincia di Arezzo, dove il rogo ha costretto l'evacuazione dell'edificio. Sul posto i vigili del fuoco di Bibbiena e Pratovecchio, insieme ai Carabinieri, alla Polizia Locale e ai sanitari del 118. Non si registrano feriti.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco le fiamme sarebbe partite da un appartamento situato al terzo piano e si sono rapidamente propagate all'intera abitazione. Il calore sprigionato dal rogo ha causato danni anche agli impianti elettrici e alla struttura di due appartamenti vicini, uno adiacente e uno al piano inferiore, che sono stati dichiarati temporaneamente inagibili.

Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dell'edificio mentre restano da chiarire le cause dell'incendio.

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